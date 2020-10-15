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【尚品亭@iM網欄】降霜和牛入口即溶　和牛探尋之路（二）

名人薈萃 18:29 2020/10/15

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經過上期介紹，我猜讀者朋友已經對和牛有了進一步的認識。今期我們就從一個有趣的詞語開始—「霜降」。

「霜降」一詞很有詩意，首先我會聯想到的是中國的傳統節氣，腦入面的畫面是充滿詩情畫意的場景。有意思的是，除了農曆節氣外，最常見到這個詞語的應該是日本料理店，一下子從詩情畫意過度炊烟袅袅的Shabu-shabu，或者是日式烤肉。

相關文章：【尚品亭@iM網欄】日本的匠人精神 和牛探尋之路（一）

所以「霜降」和日本料理有什麼關係？

大家肯定已經估到答案與和牛有關。在和牛的肉質等級中，油花（脂肪量）愈多、油花的顏色愈白則等級愈高。這些油脂，用日文的表達方法就是「霜降」。「霜降」愈多的肉就愈好吃。「霜降」和牛明明是肉，卻會令人覺得入口即溶。

右上角是未煮的A5 BMS12頂級和牛；下方則是A4級的和牛牛柳，吃起來風味會有點不同

為什麼肉會入口即溶？

和牛不同於西方國家的牛肉，肉中的油脂幾乎超過瘦肉，頂級和牛脂肪中的油酸比例甚至可以高達55%，熔點為26至30度左右，而人體口腔溫度約36至37度多，所以許多人會說和牛吃起來入口即化，口感滑順，而且纖維走絲細密。和牛肉味出眾，軟嫩口感，油脂有如糖果在口中融化，帶奶油風味，甜味和花香。會使人忘記對肉類所有的認知！油脂的多寡與品質高低，正是和牛美味的奧秘。

和牛的口感滋味，得益於血統純正外，最重要的還是日本人的養殖方式特別講究的緣故。牛隻在飼養期時，會餵食玉米穗，大豆，麥子，結稻米的稻草…..等，每個品牌會研究出自己獨門的飼料配方。在照料方面，減少牛隻的壓力，也會讓肉質更好，更嫩，比方給牛隻聽音樂，給予按摩…...等，讓牠們多處於放鬆的狀態中。

相關文章：【尚品亭@iM網欄】匠人精神 Q-Grader—咖啡世界的專業角色

根據官方的形容，和牛於烹煮後會出現一種特殊的芳香，是帶有桃子或椰子氣息。此外，和牛脂肪中還有一種「油酸」，已有日本國內研究報告指出，若在適當的烹調方式下的話，有利於增進人體腸道益菌...…等好處。上面都有提及過和牛油酸熔點低，所以建議烹調時間不宜太久，盡量是以切薄片且吃原味的方式食用。

單一種肉類就有如此大的學問和講究，敬佩日本匠人精神在各行各業極致的發揮。

捷榮一直非常推崇和踐行匠人精神，88年如一日。在全球各地尋找優質原料，經過自家加工，不斷優化和改良自家產品，致力為客戶提供最優方案。除了大家熟知的啡茶、肉類也不例外。從最初的預製食品到優質和牛，捷榮帶着初心，在精益求精的餐飲路上一路前行。

作者_鄔錦安簡介：

數佬的我誤打誤撞進入啡茶領域，總算尚懂品味啡茶，一杯啡茶識天下，五湖四海下結識很多餐飲旅遊好友，不斷在左右腦思想衝擊下遊走達至左右逢源，快思慢想，希望能夠在文字中令到各位感受到品味生活，相約尚品亭！

更多尚品亭@鄔錦安的文章請按此

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撰文 : 鄔錦安

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