【南韓疫情】療養醫院集體感染 中秋親友聚會群組擴大

▲ 南韓疫情持續，釜山一間療養醫院爆發集體感染。

南韓新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，《韓聯社》報道，在過去一天的新增確診病例中，過半是社區感染，大部分跟親友聚會有關。釜山一間療養醫院更爆發集體感染，至周三（14日）早上，已有52人確診。

南韓過去一日新增84人確診新冠肺炎，重回雙位數水平，再多4人死亡。新增病例中，有53宗是社區感染，大部分來自首都圈，多個與親友聚會有關的感染群組持續擴大，估計跟早前中秋假期多聚會有關。

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另外，當地衛生部公布，釜山一間療養醫院有一名50多歲的護工前日確診，262名職員及患者接受檢測後，至周三（14日）早上，已有52人確診。

至於境外輸入病例有31宗，其中14宗在入境檢疫過程中確診，17宗在入境後隔離期間確診。

目前南韓累計確診病例達24,889宗，累計死亡病例438宗。

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責任編輯：葉芷樺

