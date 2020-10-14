【新冠肺炎】英國患者聽覺有損 確診新症狀

▲ 在英國，有研究人員發現，有確診患者出現聽覺受損。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，已有研究發現失去味覺和嗅覺是確診的明顯症狀。在英國，有研究人員發現，有確診患者出現聽覺受損，仍有待研究。

其中一項研究於周二（13日）發表在在《英國醫學期刊》（British Medical Journal）上。研究提到，患者是一名45歲的英國男子，本身患有哮喘，在確診新冠肺炎並接受治療一周後，出現聽力下降，遂轉投耳鼻喉科接受診斷，完成7天類固醇療程後，聽力僅有輕微改善。

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來自倫敦大學學院（University College London）和皇家國家耳鼻喉科醫院（Royal National Throat Nose and Ear Hospital 的研究人員指出，這是英國首宗新冠肺炎病例出現聽力受損，往後也陸續發現其他類似案例，需進一步研究。

另外，在英國曼徹斯特的團隊，追踪138名出院的新冠肺炎患者，發現有13%患者曾出現耳鳴；研究發表在《國際聽力學期刊》（International Journal of Audiology）。醫生未知病毒是否攻擊內耳（inner ear），但提醒若進行活體組織切片（biopsy），可能令該組織受到破壞。

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責任編輯：葉芷樺

