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逆市下公務員申請激增17% 平均311人爭一位

環球政經 20:17 2020/10/14

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經濟環境轉差，不少打工仔都希望保住工作，維持生計。私人公司受外圍環境影響，前景未必明朗，因此令不少求職者轉向政府工入手。

公務員繼續在家工作  安排將會延長一星期至8月16日：【下一頁

本年度政務主任（AO）、二級行政主任（EOII）等職位招聘於上周五（9日）截止，根據資料顯示，今年約有1.4萬人申請做政務主任，申請人數比去年多2,000人，增幅為約17%，平均311人爭一位；另有2.1萬人申請入職二級行政主任，平均117人爭一位。

【疫市租盤】業主企硬不減租 公務員仍花1.65萬租：【下一頁

政府早前宣布，將於本年度招聘45名政務主任、180名二級行政主任、4名二級助理貿易主任及15名二級運輸主任。以上四個職位當中，競爭最激烈的為二級助理貿易主任，雖然只有4個名額，卻吸引到1.7萬人申請，即平均4,250人爭一職；競爭第二激烈的為二級運輸主任，約有1.3萬人申請，名額15個，平均867爭一位。

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