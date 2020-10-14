【新股IPO】嘉泓物流 捷心隆明天掛牌 上市前暗盤齊升

明日兩隻新股嘉泓物流（新上市編號：02130）和捷心隆（新上市編號：02115）掛牌，根據輝立交易平台顯示，兩新股暗盤表現各異。

螞蟻招股萬眾期待 教你3招部署抽螞蟻IPO，想知詳情請按：【下一頁】

嘉泓物流暗盤高開13%報3.01元後便無以為繼，更一度跌破招股價，低見2.32元，暗盤收市報2.7元，較招股價2.66元微升1.5%。是次上市共發售5,370萬股，錄得逾33倍超額認購，一手中籤率20%；招股價介乎2.45元至2.85元，以2.66元定價；集資所得主要用作增強擴張集團的配送和物流業務與當地據點，以及用作擴張集團B2C服務等。

螞蟻集團旗下支付寶傳受查 上市路波折重重？，想知詳情請按：【下一頁】

嘉泓物流為國際物流解決方案供應商，業務包括提供有關時尚產品與精品葡萄酒空運代理服務及配送及物流服務，主要專注於高端時尚（包括奢侈品及平價奢侈品）產品。

藥明巨諾明日闖關市 集資額最多約3億美元，想知詳情請按：【下一頁】

至於捷心隆暗盤高開66.7%報0.6元，最高曾升至1.02元，暗盤收市報1元，較招股價0.36元，升1.8倍；以每手10,000股計，帳面賺6,400元。捷心隆是次共發售3.5億股，錄得約12.5倍超額認購，一手中籤率10%，以招股下限定價，招股範圍介乎0.36元至0.4元。獨家保薦人為博思融資。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正