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【疫市開店】SHOPLINE中環實體店　特設直播間吸引線上線下人流

商業 20:05 2020/10/14

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SHOPLINE香港區總經理韋百濤坦言開實體店是新手，特意聘請有相關經驗的員工。（陳靜儀攝）

網上開店平台SHOPLINE在中環開設快閃店，首次由網上轉攻線下世界。該平台香港區總經理韋百濤坦言是新手，特意聘請有相關經驗的員工。

【疫市開店】網店轉攻實體零售　SHOPLINE中環設快閃店首推「海邊走走」

開店新手頻撞板

韋百濤坦言籌備期間亦有不少撞板經驗，特別是裝修方面的溝通，甚至因此而耽誤了不少時間、造成浪費等。由於該平台亦是實體零售的「新手」，他亦預計營運期間將會有更多挑戰，故特意聘請有實體店經驗的員工。

受疫情影響，SHOPLINE客戶在第二、三季仍有增長；且涵蓋大中小型品牌。今次平台由網上世界轉戰實體店，相信是次項目有助網店累積經營實體店的經驗，或是欲由樓上鋪拓至地鋪的店主。

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特設直播間　力推直播銷售功能

為了應對新零售趨勢，SHOPLINE早前亦加入直播功能，讓商戶可在平台後台及Facebook進行直播銷售。而今次的實體店亦特別劃分「直播間」區域，優先讓實體店內的品牌進行直播購物；同時吸引線上線下人流。

SHOPLINE直播功能推出至今約一個月，韋百濤指有不少用戶均有加購此功能，惟實際應用的不算多。他相信，現時仍需要教育商戶此商業模式的成效；部分則因個人不善辭令而對直播宣傳卻步，故或有需要為他們聯繫KOL公司。

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記者：葉泳珊

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