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【打擊偽MIT口罩】台灣加強管制進口口罩　再無中國大陸醫用口罩進口？

商業 08:00 2020/10/15

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市場上口罩供應漸穩定，不過也開始湧現假冒口罩。

市場上口罩供應漸穩定，不過也開始湧現假冒口罩。有台灣媒體報道，海關自9月中旬開始加強管制進口口罩之後，其進口量大減四分之三；在管制後，甚至完全沒有中國大陸的醫用口罩再進口。

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由於愈來愈多中國製造的假 MIT 口罩流入台灣，所以台灣海關在9月16日起特別加強行動，不論是醫用或者是非醫用口罩，都要向經濟部國貿局申請輸入許可證。

台灣媒體《ETtoday新聞雲》報道，自9月16日開始加強查緝口罩進口之後，口罩進口數量急速萎縮。根據關務署的統計，自9月3至18日期間，進口數量非醫用口罩有6739萬片、其中中國大陸進口佔6648萬片；但是到了9月19至10月2日之間，進口片數就剩下2246萬片，其中中國大陸進口為2216萬片，大減約四分之三。

至於醫用口罩方面情況更顯注，整體進口量由3253萬片減至剩下159萬片，其中，中國大陸進口量由53萬片減至零。

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責任編輯：蘇穎琪

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