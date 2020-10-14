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【每日焦點】iPhone 12一文看清售價、規格　3香港趁機推全新5G月費計劃

科技 21:00 2020/10/14

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一文盡覽5G iPhone 12系列手機消息。

全球觸目的蘋果發布會在本港凌晨時間正式揭幕，iPhone 12系列也隨即登場，所以機型均支援5G，最低價的iPhone 12 mini定價為5999港元起。iPhone 12與iPhone 12 Pro於本周五（16日）接受預訂，23日發售；而iPhone 12 mini與iPhone 12 Pro Max則於11月6日接受預訂，11月13日發售。

<盡覽5G iPhone 12系列手機消息>

>>>【iPhone12】港人對5G手機需求疲弱　先達Lo哥：iPhone 12銷情不樂觀

>>>【iPhone 12】蘋果發布4款iPhone 12定價5999元起　最快周五起預售　HomePod mini連接智能家居

>>>【iPhone12‧分析】疫情影響嚴重　iPhone 12銷情或會比以往差？

>>>iPhone 12支援MagSafe　無線充電快2倍

>>>iPhone 12不再附送部分配件　蘋果：為減碳排放

>>>【舊iPhone降價】iPhone 12來了　iPhone 11、XR即減$800

>>>【iPhone 12‧附完整機價表】iPhone 12系列最平5999　各大品牌5G手機價大比拼

>>>【iPhone 12系列分段上市】iPhone 12 mini 最平5,999元　與iPhone 12 Pro Max 下月6日開放預訂

>>>【iPhone 12發布會】HomePod mini主打智能家居連接　定價749港元

>>>【iPhone 12】iPhone 12+iPhone 12 Pro兩機搶閘發售　5G手機6,799元入手

【5G網絡】3香港推288元5G月費計劃　挾新iPhone 12推出搶客

另一方面，眼見蘋果（Apple）iPhone 12系列手機正式面世，而且全面支援5G網絡，3香港今午亦乘勢舉辦線上記者會。3香港宣布，該企的5G網絡已經覆蓋全港99%區域，並推出全新5G SIM月費計劃，月費288元即享有30GB本地5G數據和本地無限通話，合約期為36個月。

責任編輯：姚慧儀

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