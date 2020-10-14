【Zoom】Zoom推出一站式活動平台OnZoom　用戶可搜尋視像會議活動隨時購票參加

▲ Zoom推出一站式活動管理平台OnZoom（圖片來源：Zoom）

Zoom作為受歡迎的視像會議軟件，日前公布了公司兩個新應用發展方向，其中該企推出企業活動一站式平台OnZoom，客戶企業可透過視像會議舉行各式活動，並且在新平台進行票務與活動管理，這標誌該企開始運用今年以來大量新增用戶的優勢，嘗試開拓其他與遙距視像相關的業務。

Zoom正舉辦其年度用戶大會Zoomtopia，大會上，公司公布推出一站式活動平台OnZoom。該企指出，不少企業在疫情封城期間，要維持業務相當困難，轉而透過遙距形式推出服務維持經營；而且，疫情所帶來的遙距會議趨勢將會長久持續，相信未來混合式的活動將會成為主流，各種企業活動，預料將會同時兼備現場與遙距視像會議兩種參與形式。該企在記者會上解釋，市面已有不少方法或平台可用於安排活動排期，再透過Zoom應用進行，但不少企業用戶表示希望以更簡單的方式管理，因而該企推出新平台。

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據介紹，活動舉辦者可在OnZoom上開設一場或一系列的活動，為之安排日期，並可在平台進行參加者名單與票務管理等動作，活動參與人數上限為1,000人，活動可以設定為公開發售或只限受邀者等形式。至於參加者方面，他們可在平台上選擇心儀活動，以Paypal或信用卡等便可直接購票參加。

▲ 用戶可在OnZoom主頁上搜尋有興趣參與的活動，亦有助商戶增加活動的參加者。（圖片來源：Zoom）

OnZoom的測試版於今日發布，首階段先於美國推出，限付費的Zoom用戶可以使用。首批推出的活動包括健康、運動、虛擬旅遊等活動，而據悉，該企擬明年將平台推廣至其他地區。

Zapps整合視像會議與其他辦公應用

另一方面，Zoom亦推出新的應用程序Zapps，針對Zoom用戶端與其他辦公相關應用的整合。不少人在電腦出席視像會議同時需使用其他應用，而之前只能靠手動轉換視窗，Zapps為Zoom與其他應用開發商合作開發的應用，這些應用可在Zoom的畫面上直接使用，減少手動轉換的麻煩。首批開通的Zapps應用，包括各種文件編輯、會議紀錄、雲端檔案應用等，共涉逾35個第三方開發商，其中包括Dropbox與Slack等等，例如用戶可透過Dropbox的Zapp，簡易地與其他會議出席者共享檔案。據悉，Zapps將於今年底正式推出，無論付費或免費用戶均可以使用。

記者：周俊霖