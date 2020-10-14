【美國大選】霸菱：拜登當選美國總統利好亞洲市場

▲ 霸菱亞洲（中國除外）股票投資總監林素亥

美國大選即將來臨，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在民調中一直領先特朗普，霸菱亞洲（中國除外）股票投資總監林素亥表示，若拜登成為總統，不論實施更為進取的刺激經濟方案，或向美國企業加徵更重的稅項，相信均對亞洲市場及經濟有利。

市場傳出美國政府正研究限制螞蟻集團及騰訊 （00700） 旗下的電子支付平台。林素亥旗下霸菱亞洲增長基金的十大持倉包括騰訊及阿里巴巴 （09988） ，問及會否減持相關股份，他稱，一旦美國實施制裁，便要視乎對相關企業前景有多大影響，但幸好旗下基金的持倉承受相關制裁風險並不多。

他續指，今年旗下基金持倉組合並沒有大變動，皆因選股均看重是否能夠迎合長期結構性轉變。

林素亥表示，疫情導致全球股市急瀉，但隨各國政府及央行均採取積極的財政及貨幣政策，股市反彈較預期迅速。

同時，疫情加速了全球結構性趨勢的轉變，包括科技的應用以及電商，特別看好其在亞洲以及東南亞市場的發展。他認為，隨著人口年齡分布、中產階層日益壯大，亞洲中產階層消費將成為一個長達數十年的投資機會，認為亞洲市場增長潛力巨大。

他指出，看好的投資主題包括受惠於人口結構及中產階層消費、科技產業，以及可持續發展的產業。

林素亥不認為目前亞洲科技股的估值高，反稱相關企業未來5年的估值仍被低估，又預期像騰訊及阿里巴巴的科網巨擎將陸續有來。

相關文章：【中概股回流】霸菱：至少10家中概股有意回流

【英國脫歐】談判限期倒數一日 英鎊兌美元今曾貶1.1%

【美元危機】達里奧：時機在中國一方 人民幣國際化改寫世界秩序

【美元走勢】高盛：拜登勝算提高及疫苗研發進展佳不利美元 料美元跌至2018年低位

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口

編輯：袁諾曦