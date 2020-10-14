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【美股焦點】美國銀行上季少賺16% 盤前股價跌2%

即市財經 19:42 2020/10/14

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美國銀行上季盈利跌15.5%。

美國銀行（美︰BAC）公布了第三季度業績，期內收入為204.5億美元，略低於市場預估的208億美元；淨利潤按年跌15.5%，至49億美元，對應每股盈利0.51美元，表現好過市場預期的0.49美元。美國銀行股價盤前跌2%，報24.47美元。

受息率長期低迷影響，美國銀行期內的淨利息收入比去年同期減少了21億美元，降至102億美元。惟行政總裁Brian Moynihan表示，相關收入可能已在第三季度觸底。另外，集團期內增加了14億美元的信貸壞帳撥備。

Brian Moynihan續指，第三季度經濟繼續復甦，期內盈利反彈，顯示出集團多元化商業模式的成果。

相關文章︰【美股焦點】美股業績期將至 四大銀行上季料增過百億美元壞帳撥備

【美股焦點】AMC院線傳考慮申請破產　CEO急否認（第二版）

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編輯︰侯景成

美股 美國 經濟 美國銀行（BofA，美：BAC）

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