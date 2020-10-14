恒大許家印：沒有黨的堅強領導　沒有恒大的今天

▲ 許家印出席深圳經濟特區建立40週年慶祝大會

恒大 （03333） 許家印出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，許家印接受新華社訪問時表示，習近平總書記的重要講話充滿磅礡偉力，震撼人心，催人奮進。沒有黨的堅強領導和改革開放政策，就沒有舉世矚目的深圳經濟特區，更沒有恒大的今天！

許家印指，從1992年第一次踏上深圳到現在，親身見證了黨和人民一手締造的深圳經濟特區創造出的世界奇蹟，親身經歷了特區人民披荊斬棘、艱苦奮鬥、勇立潮頭、開拓進取的偉大進程。 1996年成立的恒大，經過24年快速發展也成為一家世界500強企業。

許家印稱，將堅定不移地以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，永葆「闖」的精神、「創」的勁頭、「幹」的作風，依法依規、專心專注做好企業，創造更多社會財富、繳納更多稅收、解決更多就業，做更多慈善公益事業，為助力深圳創造讓世界刮目相看的新的更大奇蹟，為奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻全部力量！

恒大今日股債齊挫，股價急挫17%，債價亦下跌，其中19恒大02（滬：155407）跌1.2%，收報85元，債息升至12.2厘。

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記者：譚志偉