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【疫市開店】網店轉攻實體零售　SHOPLINE中環設快閃店首推「海邊走走」

商業 19:32 2020/10/14

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網上開店平台SHOPLINE疫市於中環開設實體快閃店。（陳靜儀攝）

零售市道慘淡，不少商戶黯然結業離場，又或轉戰網上。網上開店平台SHOPLINE卻反其道而行，疫市於中環開設實體快閃店，更以「海邊走走」概念店打頭陣。

【逆市開店】NAMCO九龍灣新店明開幕　運動遊樂競技場設9大園區

無懼疫情　SHOPLINE開店拓O2O

SHOPLINE於香港國際金融中心底層、港鐵站內開設為期6個月的實體快閃店「POWERED BY SHOPLINE」。該平台香港區總經理韋百濤透露，此試驗性質的項目由年初開始籌備、與港鐵合作。即使現時本地疫情仍然反覆，他坦言顧不及疫情是否再爆發，品牌準備好便立即開幕，冀拓展O2O領域。

SHOPLINE獨家發售「海邊走走」兩款新產品──蜂蜜激厚蛋卷、肉鬆鹹蛋腰果。（陳靜儀攝）

每月不同主題　獨家發售「海邊走走」新產品

該店每月將設不同主題，首月以台灣品牌「海邊走走」概念店打響頭炮，又特別推出兩款新產品──蜂蜜激厚蛋卷、肉鬆鹹蛋腰果，在SHOPLINE獨家發售。韋對於實體店銷情有信心，料可順利回本。然而，他未有透露實體店項目的資金投入、目標營業額等。韋稱現階段亦不以謀利為首要目標，故向商戶收取費用僅為補貼開支；而收入分成則按個別合約而定。

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或恆常化實體店項目

該實體店往後的主題仍在構思當中，有機會同時有多於一個品牌加入實體店；12月則或類似聖誕市集的模式。SHOPLINE目前亦正與旗下商戶洽談參與實體店項目，未有規限於特定類型、風格的商戶，按每月主題而定。

若物色到合適地方，SHOPLINE亦有意延續此項目，甚至恆常化。雖然首間實體店落戶中環IFC，但韋百濤指並非主打高階市場。不論是商業區或民生區，基本上「有人流做到生意」即可。

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記者：葉泳珊

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