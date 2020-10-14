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【小米1810】小米傳洽購 華為榮耀手機業務部分權益

股樓投資 20:51 2020/10/14

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外電引述知情人士指出，華為正在與多個潛在買家洽商，部署出售旗下榮耀智能手機業務部分權益，該交易的金額高達250億元人民幣，若以全現金交易，最終金額將介150億至250億元人民幣之間。據報，出售的資產尚未最終確定，其中可能包括榮耀品牌、研發部門以及相關供應鏈管理業務。有興趣的買家，除包括小米集團（01810），亦包括TCL集團及神州數碼（深：000034）。小米今日收報23.25元，上升2.4%。

為削減開支 西太平洋銀行撤出中港等亞洲市場   詳情請看【下一頁

【iPhone 12】 iPhone12勢掀換機潮 6大蘋果概念股逐個捉  詳情請看【下一頁

消息指，華為有意出售榮耀資產，皆因可把資源集中於定位高端的華為手機。而對有意趁華為捲入風波，伺機擴大手機業務的小米而言，榮耀產品售價和旗下產品一樣，偏向大眾化。若這售予另一方，可能對小米手機業務構成威脅，亦說明了為何小米有意把榮耀收歸旗下。

然而亦有消息指，在目前競購榮耀業務的過程中，和神州控股（00861）同系的神州數碼領先。華為、神州數碼及小米俱未回應，TCL則不予置評。亦有消息指，華為內部則否認將出售榮耀業務。

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撰文 : 李尚毅

小米集團－W（01810） 神州數碼（深：000034） 經濟

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