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【劇迷噩耗】Netflix取消30日免費試用　香港觀眾「課金」前無得試睇？

科技 19:53 2020/10/14

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Netflix發言人宣布，美國已取消30天免費試用體驗，香港官方頁面亦顯示「目前不提供免費試用期」。

《Emily in Paris》（艾蜜莉在巴黎）自本月初在Netflix啟播以來，成功引起不少話題，而Netflix向來有30天免費試用體驗，劇迷可試看一個月後，才決定是否要「課金」，不怕一時衝動致後悔訂閱。不過，Netflix發言人宣布，美國已取消30天免費試用體驗，香港官方頁面亦顯示「目前不提供免費試用期」。

Netflix一直設有30天免費試用體驗服務，觀眾可試看劇集一個月，才決定是否付費訂閱。現時除美國外，包括香港在內的多個地區亦顯示「不提供免費試用期」。Netflix發言人表示，該企正在美國進行不同的推廣活動，以繼續吸引新客戶，例如8月就推出了Netflix Watch Free網站，觀眾不需註冊帳號，就能免費觀看指定節目。

【5G煲劇】CSL夥Netflix推5G服務計劃　50GB低至358元

Netflix增千萬訂戶　來年或面臨重大挑戰

Netflix官網指出，香港地區目前不提供免費試用期，但客戶仍可透過付費計劃，註冊並享受所有Netflix提供的內容，而且毋須綁約，隨時上網自由更換方案或取消。

香港Netflix提供3個付費方案，包括基本、標準、高級方案，分別在於畫面清晰度、設備支援數量不同，收費介乎每月63至93港元。

責任編輯：姚慧儀

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