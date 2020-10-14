【阿里巴巴】國際站9月份採購節 交易總額創歷史新高

▲ 阿里巴巴國際版是阿里巴巴第一個業務版塊，現時為跨境貿易B2B電子商務平台，商品銷售範圍覆蓋超過200個國家和地區。

阿里巴巴 （09988） 國際站今日（14號）公佈9月採購節成績表，三大平台核心指標 （交易總額、訂單數、支付買家數量） 均創歷史新高。今年實收交易額按年增長133%，訂單數按年計增長128%，支付買家數量按年計增長83%。

根據官方數據，國際站9月採購節的新買家佔支付買家總數的比例達到1/3，反映是次採購節吸引到不少新買家參與。在十大交易總額最高的國家中，美國排列第一，交易總額按年升151%，熱門銷售商品為馬克杯、水瓶、耳塞和耳機等產品。其次為加拿大、英國。

商品需求方面，交易總額最高的商品類別為家居園藝，熱門產品包括馬克杯、收納箱等，交易總額按年計升221%。排名第二和第三的商別類別分別為機械和消費電子產品。是次採購節數據顯示，全球貿易需求仍保持旺盛，傳統外貿朝線上轉型已為大勢所趨。

阿里巴巴國際版是阿里巴巴第一個業務版塊，現時為跨境貿易B2B電子商務平台，商品銷售範圍覆蓋超過200個國家和地區。

阿里巴巴今日收市報297.6元，升1.92%。

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編輯﹕賴奕羚