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【筍盤推介】 新晉屋苑3房叫價為同類放盤最平 開窗就係翠綠山景睇見都開心

股樓投資 19:19 2020/10/14

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踏入第四季，疫情持續穩定，新盤群起，樓市氣氛更強，近來換樓客也積極入市。以下介紹的玖瓏山 ，位於沙田九肚山麗坪路33號，是嘉里、信和及萬泰合作發展的私人住宅屋苑，屋苑於2015年入伙，樓齡只有5年。放盤為3房單位，裝修十分新凈，買家購入後不需再花費翻新。單位每間睡房均設落地大玻璃窗，光線充足，也外望開揚泳池山景，跟大自然溶為一體。


這單位業主叫價1,238萬元，實用面積呎價13,114元，平絕屋苑同類放盤。此外，該屋苑車位較短缺，如買家有興趣，可再加350萬元連同車位購入單位。


放盤詳細資料如下：

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  •  
物業地址: 玖瓏山 月瓏閣 第1座 中層D室 (物業編號: BU00416750)
實用面積: 944平方呎
間隔: 3房,2廳,2廁,1套
叫價: 1,238萬元 (若連車位另加350萬元)
賣點:
  • 企理裝修
  • 空間廚房配備紅酒櫃、蒸焗爐、雙門雪櫃
  • 每間睡房均設落地大玻璃窗，光線充足
  • 單位擁開揚泳池山景
  • 屋苑樓齡夠新，2015年入伙
  • 同類型單位放盤最平
  • 屋苑車位短缺, 但此放盤可以連車位放售, 買家無須擔心車位問題

【劈價成交】柏傲莊開價吸引勁搶客 黃埔花園高層近港鐵站筍盤低市價一成沽出 呎價僅1.4萬元，了解按【下一頁

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理:
https://bit.ly/33XlkON


以下為單位相片:

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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記者：陳詠妍

 

 

疫情 放盤 車位 沙田 九肚山 信和 萬泰 嘉里 玖瓏山

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