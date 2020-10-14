【筍盤推介】 新晉屋苑3房叫價為同類放盤最平 開窗就係翠綠山景睇見都開心

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【新股IPO】藥明巨諾明日闖關市 集資額最多約3億美元
踏入第四季，疫情持續穩定，新盤群起，樓市氣氛更強，近來換樓客也積極入市。以下介紹的玖瓏山 ，位於沙田九肚山麗坪路33號，是嘉里、信和及萬泰合作發展的私人住宅屋苑，屋苑於2015年入伙，樓齡只有5年。放盤為3房單位，裝修十分新凈，買家購入後不需再花費翻新。單位每間睡房均設落地大玻璃窗，光線充足，也外望開揚泳池山景，跟大自然溶為一體。
這單位業主叫價1,238萬元，實用面積呎價13,114元，平絕屋苑同類放盤。此外，該屋苑車位較短缺，如買家有興趣，可再加350萬元連同車位購入單位。
放盤詳細資料如下：
|物業地址:
|玖瓏山 月瓏閣 第1座 中層D室 (物業編號: BU00416750)
|實用面積:
|944平方呎
|間隔:
|3房,2廳,2廁,1套
|叫價:
|1,238萬元 (若連車位另加350萬元)
|賣點:
|
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有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理:
https://bit.ly/33XlkON
以下為單位相片:
註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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記者：陳詠妍