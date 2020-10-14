【筍盤推介】 新晉屋苑3房叫價為同類放盤最平 開窗就係翠綠山景睇見都開心

踏入第四季，疫情持續穩定，新盤群起，樓市氣氛更強，近來換樓客也積極入市。以下介紹的玖瓏山 ，位於沙田九肚山麗坪路33號，是嘉里、信和及萬泰合作發展的私人住宅屋苑，屋苑於2015年入伙，樓齡只有5年。放盤為3房單位，裝修十分新凈，買家購入後不需再花費翻新。單位每間睡房均設落地大玻璃窗，光線充足，也外望開揚泳池山景，跟大自然溶為一體。



這單位業主叫價1,238萬元，實用面積呎價13,114元，平絕屋苑同類放盤。此外，該屋苑車位較短缺，如買家有興趣，可再加350萬元連同車位購入單位。



放盤詳細資料如下：

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物業地址: 玖瓏山 月瓏閣 第1座 中層D室 (物業編號: BU00416750) 實用面積: 944平方呎 間隔: 3房,2廳,2廁,1套 叫價: 1,238萬元 (若連車位另加350萬元) 賣點: 企理裝修

空間廚房配備紅酒櫃、蒸焗爐、雙門雪櫃

每間睡房均設落地大玻璃窗，光線充足

單位擁開揚泳池山景

屋苑樓齡夠新，2015年入伙

同類型單位放盤最平

屋苑車位短缺, 但此放盤可以連車位放售, 買家無須擔心車位問題

【劈價成交】柏傲莊開價吸引勁搶客 黃埔花園高層近港鐵站筍盤低市價一成沽出 呎價僅1.4萬元，了解按【下一頁】

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理:

https://bit.ly/33XlkON



以下為單位相片:

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍