【前景未明】美聯測量﹕東涌商業地有流標風險　到底發展商怕甚麼？

東涌商業地將於周五（16日）截標，美聯測量師行董事林子彬說，雖然東涌商業地皮供應有限，但有流標風險。他解釋說，市場對非核心商業區地皮需求不大，加上項目位置偏遠，而且規模大，預計發展商不會踴躍入標，若以每呎樓面地價3,500元計，估值約為44.15億元。

林子彬稱，地皮位處填海區，與東涌市中心有一段距離，雖然日後鄰近地方會擬興建東涌東站，惟料2029年啟用，換言之，區內發展有待成熟，財團買入該幅地皮屬長遠投資。

他又說，項目發展規模大，面積132,774平方呎，可建樓面則約1,261,347平方呎，近九成樓面屬寫字樓發展，在目前市況下，財團投資商業項目時，傾向保守出價，而且市區亦有商業樓面及土地供應，相信東涌商業地難與市區競爭。

值得留意的是，經濟前景未明，市場對商業地需求大減，就算是被譽第二個核心商業區（CBD2）的啟德，早前也有商業地流標。更重要的是，項目發展規模龐大，區內配套仍要時間發展，料衡量投資風險後，相信發展商出價不會太進取，個別財團甚至不感興趣 。

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地段 地皮位置 用途 地皮 面積

(公頃) 估計 地積 比率 地皮 面積

(平方呎) 估計可建 樓面面積

(平方呎) 估計樓面 地價

(A.V.) 估計地價 (億元) 東涌市地段 第45號 東涌 第57區 商業 1.2335 9.5 132,774 1,261,347 3,500 44.15

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