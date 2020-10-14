【驚安之殿堂】 先睹為快! Donki中環分店明日開幕(附限定優惠詳情)

驚安之殿堂(Don Don Donki)中環分店明日(15號)上午10時正式開幕! 今日更率先開放予傳媒採訪，讓iMoney記者帶大家一齊先睹為快!

中環分店設有地面和地庫兩層，面積逾1.2萬平方呎，24小時營業。

店內詳情如下:

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為配合附近上班族，中環店推出8款獨家便當，和牛鰻魚($79)、三文魚子蟹肉($139)及三文魚子和牛蟹肉($99) ；極上高級近江和牛($298)及蟹飯($200)，均選用北海道米。另有由日本直送到港、未經冷藏的海鮮和魚生。

8款便當詳情:

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此外，店內亦設有急凍區和燒肉區，售賣A5和A4級數的日本和牛，價錢由最低200元起；在水果方面，亦有限定的西洋梨，售價為149元5個、巨峰提子為120元及香印提子128元。

更多詳情:

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另外，官方Facebook亦公布一連串的限定優惠，精選產品包括Delish X Pearl Metal廚具9折；日本和牛西冷及肉眼100g，售價為99元；Sofina Primovista底霜及漸層眼影套裝售360元，限量100套；b.glen毛孔修護試用裝售199元，並是中環分店限定及限量50套發售。

優惠詳情:

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值得注意，由明日起至19日，每日首200名顧客於中環分店以單一收據消費滿800元，送限量版DON DON DONKI布袋1日(以香港時間凌晨零時至當日晚上11時59分作準，先到先得，送完即止)。

另外，由明日起至18日入場人士可得到Medicom X DON DON DONKI口罩套一個；由明日起至18日，客人可即場下載DON DON DONKI App並登記成為會員，即場送禮物一份、並免費派發DONKI限量版手撥扇。

分店地址: 中環皇后大道中100號LG及地庫 (中環站D出口, 近中環半山扶手電梯)

營業時間: 24小時 (於10月15日早上10時正式開幕)

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責任編輯：潘曉豐