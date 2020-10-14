【逆市開店】NAMCO九龍灣新店明開幕　運動遊樂競技場設9大園區

▲ NAMCO將於明天（15日）在德福廣場，開設第9間全新遊戲區—SPORTAINMENT ARENA。（NAMCO提供圖片）

疫情下港人無法外遊，唯有在本地玩樂，娛樂場所衍生商機。日本遊戲機中心NAMCO將於明天（15日），在德福廣場開設第9間全新遊戲區—SPORTAINMENT ARENA，推出充滿日本特色的運動遊樂競技場，帶一眾哈日族「返鄉下」。

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全新遊戲區佔地約5100呎，為熱愛玩樂及做運動的人士而設，最多可同時容納約70人，並備有9大遊戲園區，包括：

－RUN & RUN

繫上安全鎖扣後，用盡全力向前跑，把小球黏貼在魔術貼上，跟對手鬥出最遠距離。

▲ RUN & RUN（NAMCO提供圖片）

－VS PINGPONG

在打乒乓波的途中轉換不同大小的球拍，訓練反應力。

－MASSAGE FOOTBALL

在指定位置把足球射向龍門，站在指壓板上的衝力射球

－SHOCKBALL大戰

玩家們於指定的軟墊，用巨型圓球把對手推下來，能跑到對面的就是贏家。

▲ SHOCKBALL大戰（NAMCO提供圖片）

－Basket 4

與對手同步在限時內投入籃球，目標是將四個籃球成一直線

－VS ARCHERY

訓練手眼協調，瞄準屏幕上的靶並把箭發射

－POKA POKA STADIUM

分別站在圓形軟墊上，利用長棒把對手從推下來

▲ POKA POKA STADIUM（NAMCO提供圖片）

－JUMBO BOWLING

將巨型保齡球向前推，把所有保齡球樽推倒

－VS HANDBALL

將力量傳到手球，向屏幕上的不同目標投射

然而，要注意入場限制，部分設施只適合18歲或以上人士參與，其他設施適合6歲或以上人士遊玩。小童及學生優惠門票必須查看個人身份證或穿著校服。5歲或以下小童可免費入場，但並必須由18歲或以上的付費成人陪同，且不得使用場內遊樂設施。

入場費用首30分鐘， 一般門票80元、學生門票60元、兒童門票50元；其後每30分鐘，一般門票60元、學生門票50元、兒童門票40元。

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責任編輯：朱悅瀅