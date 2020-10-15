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【移民歐洲】塞浦路斯叫停投資移民 曾助罪犯入籍有前科

環球社會熱點 14:01 2020/10/15

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歐盟成員國塞浦路斯（Cyprus）將叫停投資移民計劃，因被媒體踢爆曾協助有犯罪記錄的商人入籍，最快下月實施。

想移民的港人早已瞄準歐洲小國的投資移民門檻，貪方便快捷，然而這些地方也容易成為罪犯入籍、洗底的選擇。歐盟成員國塞浦路斯（Cyprus）將叫停投資移民計劃，因被媒體踢爆曾協助有犯罪記錄的商人入籍，最快下月實施。

塞浦路斯是位於歐亞大陸交匯處地中海東部的一個島國，自2004年加入歐盟。近年才展開投資移民計劃，只需投資約200萬歐元（約1826萬港元）便可成功入籍，穿梭歐盟成員國暢通無助。

英國廣播公司報道，從半島電視台（Al Jazeera）公布的影片中可見，塞浦路斯的第二把手、國會代表西盧里斯（Demetris Syllouris）指示下屬為有犯罪記錄的華裔商人入籍。

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【移民澳洲】移民官員：無計劃限制共產黨人士入籍【下一頁】

周二，西盧里斯已為此發聲明道歉，並表示將在調查結束後卸任，於10月19日辭職。；隨後政府亦發聲明表示，將改良計劃投資移民計劃。

塞浦路斯的投資移民漏洞已有前科。去年11月披露，牽涉馬來西亞主權基金「一馬發展」（1MDB）貪腐案、時任總理納吉布的財務顧問劉特佐（Jho Low），在2015年成功入籍塞浦路斯，他其時在塞浦路斯城市阿依納帕（Ayia Napa）的度假村的投資多達500萬歐元。據悉，自計劃實施以來，已有逾3000名投資者成功入籍。

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【移民澳洲】政府設新要求 申請伴侶簽證者須英語及格【下一頁】

責任編輯：葉芷樺

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