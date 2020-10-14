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【5G網絡】3香港推288元5G月費計劃　脅新iPhone 12推出搶客

科技 18:28 2020/10/14

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和記電訊香港控股有限公司執行董事及行政總裁古星輝（中）表示，目前3香港的5G網絡，已覆蓋港九新界近600個室內外的人流熱點，包括高速公路、大型商場、商廈、醫院、大學及酒店等。(左為和記電訊香港控股有限公司署理技術總裁何錦輝；右為和記電訊香港控股有限公司個人市場副總裁邱子恩）

蘋果（Apple）iPhone 12系列手機正式面世，全面支援5G網絡。3香港今舉辦線上記者會，宣布該企的5G網絡已經覆蓋全港99%區域，並將推出全新5G SIM月費計劃，以脅新機王之強勢，吸引更多現有客戶升級服務。

和記電訊香港控股有限公司執行董事及行政總裁古星輝表示，目前3香港的5G網絡，已覆蓋港九新界近600個室內外的人流熱點，包括高速公路、大型商場、商廈、醫院、大學及酒店等。

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【iPhone12‧分析】疫情影響嚴重　iPhone 12銷情或會比以往差？

【iPhone12】港人對5G手機需求疲弱　先達Lo哥：iPhone 12銷情不樂觀

他相信，隨着本港5G覆蓋範圍更廣，加上旗艦5G手機持續推出市場，將提高客戶對5G網絡的信心，例如iPhone 12系列登場，亦會刺激現有客戶升級至5G。

在現有的388元及688元5G SIM月費計劃外，3香港將推出全新5G SIM月費計劃，月費288元即享有30GB的本地5G數據和本地無限通話，合約期為36個月。每月另加58元，可升級享4.5G其後數據任用及2000元手機現金券，可用來扣減買新iPhone 12系列機價；推廣期截至11月底。

舉報網絡連接欠佳地方　客戶將獲獎勵

另外，3香港推出「優化網絡客戶報料機制」，鼓勵客戶提供網絡連接欠佳的地點，經指定客戶熱線或My3 App報料後，將獲豁免1個月月費作為獎賞，冀與客戶持續共建優質網絡。

古星輝指出，目前3香港已進駐全港6間豐澤門市，而「3香港@豐澤」店中店將進一步擴充，預期今年底增至26間，旨在為客戶提供上台和續約等服務，以及更多元化的潮流數碼產品和通訊組合。

記者：姚慧儀

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