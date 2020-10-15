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【恒大債務】恒大全日跌近2%　傳恒大最大戰投山東高速尋求到期回購230億人幣

即市財經 18:12 2020/10/15

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外電引述知情人士指，恒大最大的戰略投資者山東高速傾向明年初重組期限到期回購。

中國恒大 （03333） 大部份戰略投資略同意將優先股轉為普通股後，財務風波仍未平息，外電引述知情人士指，恒大最大的戰略投資者山東高速傾向要求恒大到期償還230億人民幣，這令恒大在減少巨額負債過程中帶來壓力。恒大周四（15日）早段升逾3%，現報16.56元，一度重上配股價16.5元，惟午後轉跌，收市報15.76元，跌1.9%。

按此看清恒大債務風波來龍去脈

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消息指，恒大正與山東高速談判，仍未有最終決定。有知情人士指，國務院國資委憂慮山東高速堅持回購或導致更大損失，故任何協議均獲取批准。

恒大回應指，正努力與山東高速磋商將投資轉至普通股，料短期內將有結果。據指，集團的建議包括償還部份的資金。

恒大地產借殼深深房回A上市遲遲未完成，若明年1月底未能完成重組，其債權人可要求進行回購。早前恒大發公告指，持有恒大地​​產1300億（人民幣，下同）股份權益的投資者中，863億元的戰略投資者將不會要求進行回購；剩餘戰投中恒大已與155億戰投商談完畢，目前正在處理，而有282億戰投則正在商談中。

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編輯：袁諾曦

香港股票 中國恒大（03333）

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