【公司心戰室@iM網欄】辦公室難題 新丁「湊鬼」

初入職場的新丁，在辦公室碰到的其中一個難題，就是如何與「老鬼」同事相處。所謂老鬼，通常不是指經已上位，有權有勢的老闆級人馬，而是在公司日子長，資格老，但仍未能更上一層樓的資深同事。



老鬼們在公司行業混得時間久，熟悉業務運作及竅門，也知道如何玩辦公室政治遊戲，對新丁後輩不免擺款，不放在眼內，認為他們應慢慢摸索學捱；有時甚至不經意地流露出一副講大細、分尊卑的嘴臉。見到年輕文靜少說話的新丁，以為他們木訥反應慢；要是活潑多話的，便認定是多事、搶韁之輩，總之就是令人難以相處。老鬼認為自己經驗豐富知道的多，因此對新丁的意見都聽不進耳，表現出一副「Been there done that」的心態。由於打進老鬼的圈子不易，令新丁們覺得無癮，大家也就各走各路，很少往來交流。

想偷師請虛心請教

其實年輕人要與老鬼相處並不難，首先不要給他們的「老油條」作風嚇倒，要知道他們這把年紀，無功也有勞，也有家庭負擔，得要保住份工，但也渴望獲得別人的認同和尊重，所以跟他們相處，只要採取主動，謙虛一點，這樣會較易入手。無可否認，老鬼是有一定的經驗，練就一套護身神功，有不少做人處事的工夫伎倆值得學習，故此不妨扮扮天真，主動討教，正所謂精誠所至，對方自然金石為開，視你如子姪般教導，了解他們的心態，更易於與他們打成一片。



有禮有誠意的年輕人，誰不愛錫？這些老鬼同事，可能外表扮酷，其實心裏都想扶掖後輩，只是抱着「你不問我便不說」的高傲心態而已。有時年輕人上班打扮過於花姿招展，一副無憂米的模樣，老鬼看在眼內，心想一定做不長，教你也是白費心機；見你博表現時，又覺得你過於虛浮，故意讓你自己碰壁，更不願教你。

用心交往打好關係

所以年輕人想學工夫，可以嘗試鎖定有料老鬼埋身學藝，虛心請教，多與他們相處，午飯、放工喝酒這些輕鬆時刻，最能套料。只要硬着頭皮多借機會接近，人心肉做，關係自然慢慢地建立起來。其實這些老鬼也想多了解年輕人，好能與新一代的關係更密切。見你虛心好學，他們自然願意扶你一把。



年輕人標籤老鬼難搞，其實反過來，老鬼也不應標籤年輕人唔掂。問題在於多溝通多了解，要有良性互動，例如平日在公事上幫忙，多提點一言半語，對方自然心存感激。老施是過來人，現在也是老鬼一名，雖然愛和年輕人說教過料，但也得先觀察一番，覺得對方是真有意思誠懇學習，才會慢慢傾囊相授，否則工作那麼忙，又何必浪費時間精力，反而自討沒趣呢？





作者_施伯樂 60後，從低故起晉升至跨國企業集團管理高層。歷年實戰經驗加上前輩貴人的口授身教，對如何在職場做人做事精益求精有了豐富的體會。喜歡討論在辦公室處事做人，求生上位的技巧和大小心法，也聽來不少職場的趣聞軼事。

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施伯樂、編輯：邊婕