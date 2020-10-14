【宏觀中國】新增社融再破3萬億　9月信貸數據全綫超預期

人民銀行於周三（14日）公布9月信貸數據，幾乎全綫勝過市場預期，包括新增社會融資規模、廣義貨幣供應（M2）及新增人民幣貸幣。

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央行調查統計司司長阮健弘表示，今年受疫情影響，宏觀槓桿率出現階段情上升。當前面臨特殊情況，槓桿率提升適應宏觀政策，是支持疫情防控和國民經濟恢復的一種體現。

之前，市場預期9月新增社融規模約為3萬至3.2萬億元（人民幣，下同），較8月有較顯著的回落，主要因企業債融資呈環比回落。官方公布9月數字為3.48萬億元，確實少於8月的3.58萬億元，惟跌幅遠少過預期。

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還有M2增長也令市場大跌眼鏡。9月增速為10.9%，扭轉了原先的放緩趨勢，比上月高出0.5個百分點，亦較預期多0.6個百分點。另外，9月新增人民幣貸款達到1.9萬億元，多於預期的1.7萬億元。

不過，展望10月未必有8、9月的放水盛況。第一，地方政府專項債的發行高峰似乎已過，最新進度已完成了94.8%。第二，自國慶假期以來，人民銀行暫停了逆回購操作，市場資金處於淨回籠的狀態。

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記者：林衛