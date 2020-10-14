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【iBond 2020】3券商提早為iBond意向客預訂孖展 免多種手續費爭客

即市財經 18:50 2020/10/14

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iBond 下周五（10月23日）才正式開賣，但至今3間券商截擊銀行，擬提早為意向客預留孖展。

再有兩間券商擬為通脹掛鈎債券（iBond 2020）的意向客，提早作預留孖展登記，包括信誠證券已為孖展客提早作登記；致富證券則暫擬於本周五（10月16日）為客戶提供預訂孖展服務。計及一通證券已吸客約兩千名，孖展更一開即爆額6,000萬元，至今暫有3間經紀行有意截擊銀行，如以全免套餐作招徠，冀盡攬新舊客。

券商及銀行iBond認購優惠大鬥法，詳情可看下圖

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信誠證券聯席董事張智威透露，現已為有興趣借孖展抽iBond客，提早作預訂孖展登記；提供百分百融資服務，但必須申購3手（每手一萬元，即涉資3萬元），至今反應踴躍。

張智威暫拒評已接獲多少客戶申請，以及預訂孖展額；惟以該行在最終在IPO可承造逾100億元的借貸融資，故深信足以應付新債的需求，而孖展客亦不會以小博大、落重注抽債券。

致富證券業務主管郭家安說，暫訂於本周五為客戶作預留登記，因應今年iBond驟加保證年回報，由一厘倍增至兩厘「保底息」，債券掛牌初期或有4至5%漲幅，所以預計第7批債券可吸引逾50萬人入票,150億元獲超額認購。

一通早前為iBond意向客預留的孖展額，一開即爆，詳情可看【下一頁

iBond於11月12日公布分配結果，11月17日正式在港交所  （00388）  上市。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : iBond 2020

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