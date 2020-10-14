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【低息置業】 嫌屋企空間不夠　花738萬買多個單位自用

股樓投資 18:12 2020/10/14

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低息環境持續，有利資產價格，適逢疫情緩和，買家加快入市，擔心遲買更貴。據代理所說，雖然近期多了投資者入市，惟購買力仍由用家主導。

中原李燕群說，屯門瓏門6座低層B室，實用面積485平方呎，兩房間隔，今年5月叫價780萬元放盤，終減價42萬元，以738萬元易手，實用呎價15,216元。李燕群續說，買家為同屋苑家庭客，因本身居所空間不夠，故多購一伙單位自用，加上見上址內櫳企理，樓價合理，即斥資入市。據了解，原業主移民外國多年，早於2014年以430.39萬元購入上址，現帳面賺307.61萬元，物業升值72%。

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事實上，近期買家明顯加快入市，即使日前八號風球懸掛，也錄成交。中原施鋒超說，屯門恒福花園1座中層A室，實用面積437平方呎，兩房間隔，原叫價580萬元，因近期覓得心儀新居，故願減價賣樓，冀盡快套現。最終日前單位於八號風球懸掛下，以515萬元易手，實用呎價約11,785元。代理續說，買家為同屋苑租客，見最近樓市回復平穩，入市信心增強，遂轉租為買。

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撰文 : 黃卓賢

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