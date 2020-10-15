【網民熱話】是甚麼驅使你換樓？　是舊樓賺了錢還是家庭需要？

有能力可以樓換樓，單位由細搬大當煞是好事。有網民出帖問一眾網民，可否分享自己的換樓經驗，例如是舊樓賺了多少錢才決定換樓，換樓時的財政狀況是如何，換樓時又考慮過甚麼等等。

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有網民回應指，沒有甚麼值得分享，他認為每人的情況不同，要視乎自己實際的需要，「計掂自己條數」便可。有人則認為，要視乎自己家人的需要，例如生育小朋友，需要更大空間便要換大啲。

有網民就詳細分享，要考慮賣了現有物業的價錢，是否足夠支付下一個單位的首期及印花稅，若足夠就可以考慮換樓。至於裝修需要，就要以積蓄支付。他認為，一般換樓後會餘下大約30萬元現金。換樓時，他會考慮家庭需要、單位開則以及位置，例如是否近小朋友的學校等，反而樓齡及與工作地方的距離，都都不是他的首要考慮。

另有人建議，應先賣後買，「換同年樓齡，一房換三房套，都算供得輕鬆。」他會選擇近小朋友學校，而且鍾情高層，景觀較開揚的。

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責任編輯：楊子瑩