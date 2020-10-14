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為削減開支 西太平洋銀行撤出中港等亞洲市場

股樓投資 18:56 2020/10/14

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澳洲西太平洋銀行（Westpac Bank）表示，評估全球業務後，決定退出包括本港及內地在內的多個亞洲市場，聚焦澳洲和紐西蘭業務。《路透社》報導，作為澳洲第二大銀行的西太平洋銀行，因疫情期間壞帳增加，加上須向澳洲當局支付鉅額和解罰款，該行周三（14日）宣布將撤出香港、北京、上海、孟買和雅加達，並將國際業務併入新加坡、倫敦和紐約分支。

新加坡放寬港旅客入境要求　家居檢疫縮短一半至7天   詳情請看【下一頁

傳蘋果在港推iPhone換新計劃 可以半價升級新iPhone  詳情請看【下一頁

知情人士向《路透社》表示，西太平洋銀行估計需要1至2年時間完成上述工作，預計會影響150名至200名員工，大部分來自香港和上海。該行表示，上述調整有助削減逾50億澳元（逾278億港元）的風險權重資產，改善其資本效率。

西太平洋銀行早前被指違反反洗錢及反恐金融法，上月與澳洲交易報告分析中心（AUSTRAC）達成和解，同意向AUSTRAC支付13億澳元（72億港元）罰款，是澳洲歷來金額最高的民事罰款。

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撰文 : 趙家盈, 陳青儀

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