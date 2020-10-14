【新股IPO】藥明巨諾明日闖關市 集資額最多約3億美元

消息指，內地細胞療法企業藥明巨諾（JW Therapeutics）將於短期內上市，並會在明日（15日）遞交上市申請，集資規模約2億至3億美元；聯席保薦人為高盛及瑞銀。

螞蟻招股萬眾期待 教你3招部署抽螞蟻IPO，想知詳情請按：【下一頁】

今年6月，藥明巨諾通過1億美元B輪融資，並2019年完成1.68億美元A輪融資，其中淡馬錫和紅杉資本均有份投資。

螞蟻集團旗下支付寶傳受查 上市路波折重重？，想知詳情請按：【下一頁】

藥明巨諾是藥明康德（02359）及美國朱諾治療（Juno Therapeutics）於2016年共同創立。截至今年8月集團產品管綫合共有7種治療血液癌症及實體瘤的細胞免疫療法候選產品；潛在的管綫產品亦有7種血液惡性腫瘤及實體瘤產品。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正