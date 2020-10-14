  • 25°C
香港時間 : 20201014日 (三) 20:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】藥明巨諾明日闖關市 集資額最多約3億美元

股樓投資 19:23 2020/10/14

分享：

消息指，內地細胞療法企業藥明巨諾（JW Therapeutics）將於短期內上市，並會在明日（15日）遞交上市申請，集資規模約2億至3億美元；聯席保薦人為高盛及瑞銀。

螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO，想知詳情請按：【下一頁

今年6月，藥明巨諾通過1億美元B輪融資，並2019年完成1.68億美元A輪融資，其中淡馬錫和紅杉資本均有份投資。

螞蟻集團旗下支付寶傳受查 上市路波折重重？，想知詳情請按：【下一頁

藥明巨諾是藥明康德（02359）及美國朱諾治療（Juno Therapeutics）於2016年共同創立。截至今年8月集團產品管綫合共有7種治療血液癌症及實體瘤的細胞免疫療法候選產品；潛在的管綫產品亦有7種血液惡性腫瘤及實體瘤產品。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

IPO 香港股票

上一篇文章

【新股IPO】嘉泓物流 捷心隆明天掛牌 上市前暗盤齊升

下一篇文章

【筍盤推介】 新晉屋苑3房叫價為同類放盤最平 開窗就係翠綠山景睇見都開心
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【環球低息】經絡：建議全面取消按揭壓測 　好事定壞事？
【環球低息】經絡：建議全面取消按揭壓測 　好事定壞事？
【網民熱話】網民問幫長者維修公屋天花要幾錢 裝修師傅一句霸氣回覆 贏盡網友讚賞
【網民熱話】網民問幫長者維修公屋天花要幾錢 裝修師傅一句霸氣回覆 贏盡網友讚賞
【樓市熱話】兩夫妻月入8萬元　買柏傲莊三房單位是否明智？
【樓市熱話】兩夫妻月入8萬元　買柏傲莊三房單位是否明智？
【樓市熱話】同事對新界區私樓極有偏見 ：「一世都唔會住新界樓」
【樓市熱話】同事對新界區私樓極有偏見 ：「一世都唔會住新界樓」
【疫市後遺症】70、80後那些年成長必到之地 疫情重創零售 旺角開店多年品牌紛棄租
【疫市後遺症】70、80後那些年成長必到之地 疫情重創零售 旺角開店多年品牌紛棄租
【趁市旺上車】新盤柏傲莊爆旺 上車客怕未來樓價更貴 速以566萬購尚城兩房
【趁市旺上車】新盤柏傲莊爆旺 上車客怕未來樓價更貴 速以566萬購尚城兩房