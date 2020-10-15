【USJ】首個「超級任天堂世界」明年春開放 大玩真人版瑪利奧遊戲

日本環球影城(USJ)原訂今年7月開幕，因疫情關係而延期。官方透過Twitter日前宣布，新園區確定於2021年春天開幕，而部分設施亦率先在今個星期五(16號)向遊客開放，相信對各位任天堂粉絲絶對是一大好消息!

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這個新園區名為「超級任天堂世界」，是全球首個以Nintendo旗下遊戲為主題的遊戲樂園園區，其中包括馬奧賽車、Yoshi耀西為主題的遊戲設施。另外，亦設有多個互動的遊戲設施，如收集金幣及頂磚等。

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值得注意，新園區內「馬里奧Cafe及商店」則率先在10月16日開放，遊客可品嚐任天堂園區限定美食及購買相關精品。從官方釋放的概念圖可見，「馬里奧Cafe及商店」的外牆採用紅白色及和Mario標誌，Cafe內部則用選用了問號箱子及水管等招牌標誌，餐桌以遊戲中的蘑菇作佈置。

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在食物方面，亦有以馬里奧及路吉帽子的夾餅，還有蘑菇外型的水樽；在商店方面，則售賣以馬里奧、路易吉及碧姬公主等人物為主題的產品，包括收納袋、坐墊、鑰匙 及證件套等等。

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責任編輯：潘曉豐