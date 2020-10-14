【恒大股價】恒大減價售樓奏效　首9個月銷售額全國第二高、僅次碧桂園

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【iBond 2020】iBond意向客反應熱烈 有券商預留孖展額一開即爆
恒大 （03333） 債務問題惹各界關注。集團也於年初開始全國打折售樓，並逐步加大優惠力度。在俗稱「金九銀十」的9月及10月，恒大更是劈價三成售樓，推動銷售業績創新高。降價促銷奏效，中國指數研究院的首9個月房地產業績報告顯示，恒大銷售額高踞第二、僅次於碧桂園 （02007） 。恒大全日挫17%，收報16.06元，成交68.3億元。
受新冠疫情影響，恒大宣布，今年2月18日至2月29日期間，恒大全國在售樓盤住宅可享75折優惠；3月1日至3月31日期間，全國在售樓盤可享78折優惠。9月及10月的優惠力度比疫情期間更大，恒大全國樓盤全線七折，9月至10月8日實現銷售金額1416億元人民幣的新高記錄
中國指數研究院發布《2020年1-9月中國房地產企業銷售業績TOP100》報告，綜合前9個月銷售數據看，有21家房企的銷售額超過千億元人民幣，銷售額排名前十的房企分別是碧桂園、中國恒大、万科 （02202） 、融創中國 （01918） 、保利發展、中海外 （00688） 、綠地控股（滬：600606）、世茂集團 （00813） 、華潤置地 （01109） 、招商蛇口（深：001979）。
|2020年前9個月中國房地產企業銷售業績TOP10
|排名
|企業
|銷售額（億元人民幣）
|排名
|企業
|銷售面積（萬平方米）
|1
|碧桂園
|6153億
|1
|碧桂園
|6648萬
|2
|中國恒大
|5326億
|2
|中國恒大
|5780萬
|3
|萬科
|4927億
|3
|萬科
|3041萬
|4
|融創中國
|3808億
|4
|融創中國
|2726萬
|5
|保利發展
|3673億
|5
|保利發展
|2431萬
|6
|中海地產
|2592億
|6
|綠地控股
|1790萬
|7
|綠地控股
|2177億
|7
|新城控股
|1502萬
|8
|世茂集團
|2012億
|8
|金科集團
|1426萬
|9
|華潤置地
|1910億
|9
|中海地產
|1414萬
|10
|招商蛇口
|1902億
|10
|世茂集團
|1147萬
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