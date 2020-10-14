【恒大股價】恒大減價售樓奏效　首9個月銷售額全國第二高、僅次碧桂園

▲ 恒大首9個月業績僅次碧桂園，為全國房地產商第二。

恒大 （03333） 債務問題惹各界關注。集團也於年初開始全國打折售樓，並逐步加大優惠力度。在俗稱「金九銀十」的9月及10月，恒大更是劈價三成售樓，推動銷售業績創新高。降價促銷奏效，中國指數研究院的首9個月房地產業績報告顯示，恒大銷售額高踞第二、僅次於碧桂園 （02007） 。恒大全日挫17%，收報16.06元，成交68.3億元。

受新冠疫情影響，恒大宣布，今年2月18日至2月29日期間，恒大全國在售樓盤住宅可享75折優惠；3月1日至3月31日期間，全國在售樓盤可享78折優惠。9月及10月的優惠力度比疫情期間更大，恒大全國樓盤全線七折，9月至10月8日實現銷售金額1416億元人民幣的新高記錄

中國指數研究院發布《2020年1-9月中國房地產企業銷售業績TOP100》報告，綜合前9個月銷售數據看，有21家房企的銷售額超過千億元人民幣，銷售額排名前十的房企分別是碧桂園、中國恒大、万科 （02202） 、融創中國 （01918） 、保利發展、中海外 （00688） 、綠地控股（滬：600606）、世茂集團 （00813） 、華潤置地 （01109） 、招商蛇口（深：001979）。

2020年前9個月中國房地產企業銷售業績TOP10 排名 企業 銷售額（億元人民幣） 排名 企業 銷售面積（萬平方米） 1 碧桂園 6153億 1 碧桂園 6648萬 2 中國恒大 5326億 2 中國恒大 5780萬 3 萬科 4927億 3 萬科 3041萬 4 融創中國 3808億 4 融創中國 2726萬 5 保利發展 3673億 5 保利發展 2431萬 6 中海地產 2592億 6 綠地控股 1790萬 7 綠地控股 2177億 7 新城控股 1502萬 8 世茂集團 2012億 8 金科集團 1426萬 9 華潤置地 1910億 9 中海地產 1414萬 10 招商蛇口 1902億 10 世茂集團 1147萬

相關文章：【港股市況】恒指全日收17點收24667點 騰訊、阿里巴巴、比亞迪創新高、恒大跌17%

【恒大債務】恒大全日跌17% 折讓15%配股籌43億元 集資規模大縮水（第五版）

【恒大股價】恒大財政未脫困 傳最大債主民行等4內銀收緊貸款政策