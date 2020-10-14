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【數碼錢包】陳德霖成立圓幣錢包科技　推「圓幣」解決貿易企業跨境支付難題

即市財經 17:09 2020/10/14

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金管局前總裁陳德霖去年10月卸任，「過冷河」一結束即有新動向。（資料圖片）

金管局前總裁陳德霖最新宣布成立新公司「圓幣錢包科技」，出任董事會主席，目標利用最新金融科技，建立數碼錢包，協助貿易企業解決跨境支付難和慢的痛點及方便企業管理外匯風險。

圓幣錢包公司目前正在招攬核心團隊和建設科技平台，希望可以盡早將項目落地和推出。陳德霖稱，目前跨境貿易面對的痛點包括匯率風險及支付難和慢，希望以金融創新建造圓幣錢包系統，為這些痛點提供解決方案，希望能促進區內貿易，並進一步加強香港作為國際金融中心的地位。

陳德霖近期購置商廈物業，一度外界關注其是否有意競選下任特首，詳情可見【下一頁】

圓幣錢包公司有五個主要投資人，為從事金融科技行業或專注於科技或金融領域投資項目的基金，他們各佔約20%股權，其中眾安 （06060） 旗下的附屬公司亦都有份。主要投資人包括：

1） Bright Venture Investment L.P.

2） Dragongfly Round L.P.

3） Eminent Vision Limited

4） HashKey Holdings Limited

5） ZhongAn Digital Asset Group Limited

據介紹，圓幣錢包是為了支持貿易企業支付之用，除了貿易支付常用的幣種，亦會推出一個以區內 多種貨幣合成的記帳和支付單位「圓幣」。這相對於使用單一外幣作計價和結算而言，「圓幣」將有助亞洲地區的外貿企業管理外匯風險。

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