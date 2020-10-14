【好想去旅行】疫情留港消費有咩做？　帝京酒店推假日下午茶自助餐

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【航空業寒冬】商務旅遊有憂慮 短期內難恢復
新地（00016）旗下擁有多間酒店，除了早前有員工確診新型冠狀病毒，位於九龍尖沙咀的帝苑酒店外，於新界還有其他酒店。該些酒店的餐廳，推出新餐單，吸引港人在假日留港消費。
今次帝京酒店的自助餐廳花月庭，於即日至2021年1月3日期間，每逢周六、周日及公眾假期推出「Grape-ful Moment下午茶自助餐」。港人即使未能到日本旅遊，亦可品嚐到以日本山梨縣及長野縣香印葡萄製作的多款美食。
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Grape-ful Moment下午茶自助餐詳情：
供應日期：由即日至2021年1月3日（每逢星期六、日及公眾假期）
時間：下午3時至5時
收費：成人265元；小童185元
不過，須另加一服務費
花月庭甜品下午茶自助餐 周一至五學生價最平148元
另外，帝京酒店旗下花月庭亦推出精選甜品下午茶自助餐。每逢星期一至五下午3時至5時供應。現時更設有優惠，包括成人原價239.8元，現優惠價168元；小童原價173.8元，現優惠價128元；學生更可以優惠價148元選購。
為了確保顧客安全，酒店及餐廳還加強防疫措施。例如於7月中，在酒店公眾範圍、大堂、餐廳、健身中心及員工餐廳，噴灑聲稱能夠長效抗菌的保護膜，以有效減低99.9%細菌，並維持最少6個月。同時，酒店將按政府實施的《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，變更餐廳安排。
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責任編輯：馬意文