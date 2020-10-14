【疫市營商】疫情持續反覆　中小企何去何從？

▲ 思科大中華區副總裁暨香港及澳門總經理莊銓盛表示，建議，中小企亦要尋找可信的技術合作夥伴，熟悉他們的業務需求，度身訂造地為他們提供工具與方案。

新冠肺炎疫情仍然肆虐，近日本地疫情亦非常反覆。從前門庭若市的店鋪，現時變得冷冷清清，一個疫情令本地中小企苦不堪言。面對疫境，企業轉型方為出路，是以疫情下出現的各種新常態，如在家工作，遙距教學等逐步成為主流的溝通、營運方式。

思科大中華區副總裁暨香港及澳門總經理莊銓盛表示，預料新常態將會持續，因為從來科技技術，只要你使用過後，就難以回到從前。他預料，未來即使疫情完結，數碼轉型亦不會停下來。

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疫情只會讓企業採取不同措施去應對，未來將更有彈性去應付多變的環境，除了自家的基礎設施、業務模式要改變，如何更彈性的方案去繼續他們的生意，才是企業要考慮的事情。

不過中小企資源短缺的確是事實，要短時間內轉型，確有困難。他指出，有見及此，思科亦推出中小企專用的解決方案組合，滿足轉型需要，例如網絡連接方案，WiFi-6，surveillance camera監控方案等等。他建議，中小企亦要尋找可信的技術合作夥伴，熟悉他們的業務需求，度身訂造地為他們提供工具與方案。

▲ 疫情反覆，實體零售店鋪關門，必須轉型網上，唯轉型之路痛苦，缺乏資源的中小企必須尋找適合的方案配合轉型。（資料圖片）

從小培育興趣 解決IT人才荒

企業對科技需求激增，唯本地科技人才欠奉，不少企業都難以招聘到合資格的IT專才。莊銓盛表示，網絡安全以及網絡技術工程師，都是在本地數一數二難以物色的人才，因此思科多年來都積極培育技術相關人才。

莊銓盛表示，思科有自家的思科網絡學院，1999年開始運作，在大中華區培訓相關技術人才。「目前學院在大中華區，已有過百萬IT專才從網絡學院中畢業。」其次，公司亦致力推動女性在IT界別的參與，上個財年，5000名思科網絡學院學生中，就有20%是女性，未來會繼續推廣。

▲ 思科有自家的思科網絡學院，1999年開始運作，在大中華區培訓相關技術人才。（受訪者提供圖片）

莊銓盛指出，若要培養技術人才，必須從小做起。「目前已經與本地各大專院校合作，將思科以及其他IT技術，例如程式編寫等，融入各院校課程，未來更希望能將技術及課程下放到中小學當中，從小培養學生對IT的興趣。」莊強調，要讓下一代認識IT技術，必須愈早愈好，因為科技其實與創新相關，如能愈早接觸科技，學生將能以更創新的思維去開拓，去解決困難。

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記者：李彥煒