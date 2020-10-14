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【瀨戶大也外遇】日本飛魚被罰今年禁賽 損失逾億日圓（多圖）

環球社會熱點 17:11 2020/10/14

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【瀨戶大也外遇】日本飛魚被罰今年禁賽 損失逾億日圓（多圖）

日本游泳世界冠軍瀨戶大也外遇事件愈演愈烈，已主動辭任日本國家代表隊長職務的瀨戶，遭日本泳聯「年內活動停止」的處分，不過，瀨戶大也明年日本東京奧運的參賽資格，則暫時保留。多個廣告商及贊助商與他解約，瀨戶大也因此損失過億日圓。

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日本泳聯周二召開臨時常務理事會，認為瀨戶的行為違反運動員守則，決定今年內禁止他參加泳聯主辦的比賽、訓練及海外活動，亦不能參加日本奧委會的教育計畫。

日本泳聯表示，對於東奧選手發生這樣的事情感到非常遺憾，今後要對其他奧運選手進行教育，包括對行為規範和社會責任進行徹底的教育。

瀨戶為今次外遇事件，付出沉重代價，日本全日空（ANA）取消與瀨戶的贊助合約，指今次問題損害公司形象，意味瀨戶失去千萬日圓的贊助費；味之素廣告合約亦解除，更有可能面臨違約索償。日媒估計，他因今次事件損失逾億日圓。

獲日本奧林匹克委員會列為象徵運動員（Symbol Athlete）的瀨戶，事後已向委員會主動要求除名，並獲接納。

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26歲的瀨戶大也9月底被日媒揭發，與全日空的空中服務員有婚外情，事件被傳媒廣泛報道，引起日本社會關注，瀨戶形象大受打擊。瀨戶的太太馬淵優佳是跳水選手，兩人結婚3年，育有一女。

瀨戶大也在泳壇戰績彪炳，刷新多項世界紀錄，在多個世錦賽上奪冠，正值巔峰期的他，是日本泳隊在奧運奪冠的希望。日本有評論指出，瀨戶行為無疑極不理想，但嚴格而言並不違法，運動員職業生涯短暫，不應遭受像曾參與非法賭博的桃田賢斗般的停賽處分。

責任編輯：林建忠

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