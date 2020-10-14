【港股追蹤】長城汽車股價今再升一成　3大理由推動其繼續前進

長城汽車（02333）股價今日再升一成，如果只以近3個月回報計算，長城唔單止跑贏行業，連近來股價同樣急升的比亞迪（01211）都跑贏。雖然其累積升幅已多，不過公司仍然唔少利好因素可以繼續推動其股價向前。

1. 銷量增長跑贏行業，第3季業績確定性高

據中國汽車工業協會(CAAM)數據，內地9月乘用車批發量按年升8%、保險銷售按年增長14%。長城9月汽車保險登記量按年增長27%，明顯跑贏同業。旗下長城皮卡、哈弗、歐拉銷量均實現同按月雙增長。當中長城皮卡9月銷售2.3萬輛，按年增長67％，按月增長9％，連續5個月月銷破2萬輛。有分析估算，保守估計第3季度公司淨利潤在16億美元。而考慮到剩餘匯兌損失後，3季度淨利潤更有望達到18至20億美元。

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2. 長城押注電動車

長城在自動駕駛上亦有看點。目前長城成立的一級部門數字技術中心有1500人在研發智能駕駛和電子電器架構，團隊規模更略小於小鵬的1600人團隊配置。雖然目前還未看到明顯的成果，但成果一旦顯露，將極大的提升長城的估值。

3. 大部分大行目標價仍未到

瑞信及花旗早前已調升其目標價至13元水平，今日股價急升一成後，離13元仍有2%距離。今日中金亦再出報告唱好，予目標價15元，意味有大約18%升幅。美銀雖未有予目標價，但就指該股屬其行業首選之一。

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