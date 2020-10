【美國大選】民調：7成美國印裔撐拜登 靠賀錦麗吸票

▲ 周三(14日)一項民調發現,近四分之三印裔美國人準備投票支持民主黨候選人拜登。

美國大選將在11月3日舉行,兩位候選人特朗普(Donald Trump)和拜登(Joe Biden)都積極爭取有色人種的支持。周三(14日)一項民調發現,近四分之三印裔美國人準備投票支持民主黨候選人拜登,因他們普遍認為,在現任總統特朗普的帶領下,國家正向錯誤的方向發展。

這項民調由卡內基國際和平基金會(Carnegie Endowment for International Peace)、約翰·霍普金斯大學高級國際研究學院 (Johns Hopkins University School of Advanced International Studies)和賓夕凡尼亞大學(University of Pennsylvania)合作進行,民調在9月1日至20日期間,訪問936個印裔美國人。

調查發現,72%已登記的印裔美國選民傾向支持拜登,只有22%傾向支持特朗普,其餘表示選擇其他,或不打算投票。

受訪選民表示,最關心的是經濟和醫療保障問題,美國和印度的關係是所有選項中最次要的。

調查發現,拜登提名有印裔血統的賀錦麗(Kamala Harris)為副手,成功刺激選情。有接近一半(49%)受訪者表示,賀錦麗的加入令他們更踴躍支持拜登,僅15%受訪者表示,相關提名反令他們支持拜登的熱情冷卻。

