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【美國大選】民調：7成美國印裔撐拜登 靠賀錦麗吸票

環球社會熱點 16:57 2020/10/14

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周三（14日）一項民調發現，近四分之三印裔美國人準備投票支持民主黨候選人拜登。

美國大選將在11月3日舉行，兩位候選人特朗普（Donald Trump）和拜登（Joe Biden）都積極爭取有色人種的支持。周三（14日）一項民調發現，近四分之三印裔美國人準備投票支持民主黨候選人拜登，因他們普遍認為，在現任總統特朗普的帶領下，國家正向錯誤的方向發展。

這項民調由卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）、約翰·霍普金斯大學高級國際研究學院 (Johns Hopkins University School of Advanced International Studies)和賓夕凡尼亞大學（University of Pennsylvania）合作進行，民調在9月1日至20日期間，訪問936個印裔美國人。

【美國大選】特朗普往艾奧瓦州拉票 選情或響警號【下一頁】

【美國大選】特朗普白人基督徒支持度下滑 仍勝拜登【下一頁】

調查發現，72%已登記的印裔美國選民傾向支持拜登，只有22%傾向支持特朗普，其餘表示選擇其他，或不打算投票。

受訪選民表示，最關心的是經濟和醫療保障問題，美國和印度的關係是所有選項中最次要的。

調查發現，拜登提名有印裔血統的賀錦麗（Kamala Harris）為副手，成功刺激選情。有接近一半（49%）受訪者表示，賀錦麗的加入令他們更踴躍支持拜登，僅15%受訪者表示，相關提名反令他們支持拜登的熱情冷卻。

【美國大選】Twitter禁部分假帳戶 涉扮撐特朗普黑人【下一頁】

【美國大選】質問巴雷特曾否性侵 民主黨怪問題阻大法官提名【下一頁】

責任編輯：葉芷樺
 

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