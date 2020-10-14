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【虛擬銀行】ZA Bank眾安銀行搞抽獎　送2部藍色iPhone 12 Pro Max 512GB版本　價值11,899港元（附抽獎連結）

理財智慧 17:11 2020/10/14

分享：

Apple昨晚發布iPhone 12，雖然未有太大驚喜，但也吸引不少果粉考慮換機。

虛擬銀行ZA Bank（眾安銀行）今日在官方Facebook 專頁推出有獎問答遊戲，送出2部太平洋藍色 iPhone 12 Pro Max 512GB版本（價值11,899港元）。

要得到iPhone 12 Pro Max，市民需在2020年10月23日22:00前於指定帖文按指示留言回覆，方有機會參加抽獎。

ZA Bank會在2020年11月4日抽出2位幸運兒，每人可獲得1部太平洋藍色 iPhone 12 Pro Max 512GB版本。

參加抽獎指定帖文：請按此

市民需於ZA Bank這個帖文下留言，方可參加抽獎。

Donki中環店及Sukiya油麻地店10月15日開幕，即睇新店優惠詳情，請看【 下一頁 】

 

同場加映，iPhone 12 Pro及Pro Max外型:

    點擊圖片放大
    +2

 

 

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責任編輯：葉卓偉

銀行 虛擬銀行 Apple iPhone 12 眾安銀行

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