【虛擬銀行】ZA Bank眾安銀行搞抽獎　送2部藍色iPhone 12 Pro Max 512GB版本　價值11,899港元（附抽獎連結）

Apple昨晚發布iPhone 12，雖然未有太大驚喜，但也吸引不少果粉考慮換機。

虛擬銀行ZA Bank（眾安銀行）今日在官方Facebook 專頁推出有獎問答遊戲，送出2部太平洋藍色 iPhone 12 Pro Max 512GB版本（價值11,899港元）。

要得到iPhone 12 Pro Max，市民需在2020年10月23日22:00前於指定帖文按指示留言回覆，方有機會參加抽獎。

ZA Bank會在2020年11月4日抽出2位幸運兒，每人可獲得1部太平洋藍色 iPhone 12 Pro Max 512GB版本。

參加抽獎指定帖文：請按此

▲ 市民需於ZA Bank這個帖文下留言，方可參加抽獎。

Donki中環店及Sukiya油麻地店10月15日開幕，即睇新店優惠詳情，請看【 下一頁 】

同場加映，iPhone 12 Pro及Pro Max外型:

▼ 點擊圖片放大 +2

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：葉卓偉