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【iBond 2020】iBond意向客反應熱烈 有券商預留孖展額一開即爆

即市財經 17:35 2020/10/14

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雖然iBond 下周五（10月23日）才正式開賣，但有中小券商的意向客已預留孖展，且一開即爆額。

雖然通脹掛鈎債券（iBond 2020）還有一個星期才推售，下周五（10月23日）正式開賣，但有券商已為有意申請大約兩千名客戶，提早作預約登記，且預留6,000萬元的孖展額已一開即爆額。專家以今年的焦點股、螞蟻集團上市暫未有期，令投資者轉打新債的注意，遂令此定息產品頓變主戰場，競爭突趨白熱化。

一通集團行政總裁宓光輝表示，旗下的一通證券為了順應客戶的要求，已為大約兩千名意向客提早作預留登記，提供抽iBond的免息免按金孖展服務，但限抽三手（每手一萬元，即涉資3萬元），而涉及6,000萬元的孖展現已借爆，當中普遍是盡借，申請3手。

iBond以往掛牌首日必升，歷年反應可看下圖

  • 2011年iBond首日掛牌回報
  • 2012年iBond首日掛牌回報
  • 2013年iBond首日掛牌回報
  • 2014年iBond首日掛牌回報
  • 2015年iBond首日掛牌回報
  • 2016年iBond首日掛牌回報

宓光輝透露，即使市場預料iBond掛牌初期或只有約2%到3%升幅，不過，以美國大選當前，市場變數甚多，只要新債上市未有潛水，短炒客速賺仍有水位。何況今年iBond驟加保證年回報，由一厘倍增至兩厘「墊底息」，業界最進取的預估，更料債券掛牌時或有4至5%漲幅。

宓光輝補充，要是客戶抽中三手iBond，而新債掛牌首日又升3%，換言之，首天帳面即賺900元，在眼下的波動市，斬獲已算不錯。

市傳阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱螞蟻金服），或延後中港上市，這世紀集資王可能推遲至美國總統大選後才招股。按理籌資逾千億元的巨無霸新股不再跟iBond撞期抽資，市面不至於呈現短暫水緊。

中籤機率難增 券商籲毋須重錘出擊

惟致富證券業務主管郭家安提醒，由於此官債的開賣期長達9天，至11月5日截止；凍資較新股一般只得7天為長；再者，各界皆預期穩賺不賠的產品反應定必熱烈，即使政府把新債的發行總額由100億元，加碼至150億元，但相信仍未能滿足市民的需求，故忠告投資者毋須重錘出擊，猶如「打新」谷大倍數，借大額孖展，關鍵是借得多亦不會驟增中籤機率。

iBond於11月12日公布分配結果，11月17日正式在港交所 （00388） 上市。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : iBond 2020

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