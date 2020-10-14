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Facebook禁止發布　否認或歪曲猶太人大屠殺內容

環球政經 16:57 2020/10/14

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Facebook擴大反仇恨言論政策，禁止用戶發布否認或歪曲猶太大屠殺的帖子，如搜索有關納粹大屠殺的信息，Facebook將引導用戶至可靠消息來源。

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Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）周一（12日）宣布這項新政策，這是Facebook在美國總統大選前針對陰謀論和錯誤信息採取的最新行動。朱克伯格認為，新政策在可以接受的言論及不可以接受的言論之間作出界定，令兩者能達致「正確的平衡」。

這項政策是在今年夏天全球大屠殺倖存者的推動下作出的，他們針對朱克伯格的運動，敦促他在Facebook 上採取行動，在平台上刪除否認猶太人大屠殺的帖子。

 

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責任編輯：梁翠麗

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