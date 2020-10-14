【逆市開業】ACX Cinemas院線　首間戲院11月開幕落戶北角匯

▲ 新地旗下北角匯即將引入全新電影院線ACX Cinemas，並將於11月份正式開幕。

港島東戲迷將有新的戲院選擇。新地旗下北角匯即將引入全新電影院線ACX Cinemas，並將於11月份正式開幕。

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ACX@北角匯戲院共設4個影廳，並以太空科幻為設計意念，度身打造香港電影專屬影院，更在播放電影時段方面作出破格安排，冀打破傳統娛樂社交模式，照顧不同階層的觀眾群。ACX Cinemas表示，選擇落戶北角匯，是經過詳細分析及慎重的考慮，主要是看中其地理優勢及發展潛力，加上區內已多年沒有大型multi-screens多廳戲院，相信該地區具一定潛力。至於有關ACX@北角匯更多開業詳情，則將於稍後公布。

新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司董事鍾秀蓮小姐表示，在今年第四季經濟回軟、疫情未除的市況下，樂見ACX Cinemas在場內開設其首間影院。深信隨著又一旗艦租戶的開業，能更進一步吸納區內區外的市民到場消閑，而戲院跟商場其他租戶及推廣活動可相輔相成，產生連鎖的協同效應，有助帶動人流、車流及生意額。

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責任編輯：蘇穎琪