【驚安之殿堂】DONKI中環店明開幕　率先一覽限量優惠產品

▲ 驚安之殿堂（DON DON DONKI）中環分店將於明天（15日）早上10時正式開幕，其Facebook專頁率先公布一連串開幕優惠。（DONKI Facebook圖片）

驚安之殿堂（DON DON DONKI）中環分店將於明天（15日）早上10時正式開幕，24小時營業，其Facebook專頁更率先公布一連串開幕優惠。

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店內精選產品包括日本和牛西冷及肉眼100g售99元；Delish X Pearl Metal廚具9折；Sofina Primovista底霜及漸層眼影套裝售360元，限量100套；b.glen毛孔修護試用裝售199元，中環分店限定及限量50套。

▲ 店內精選優惠產品。（DONKI Facebook圖片）

▲ 店內精選優惠產品。（DONKI Facebook圖片）

▲ 店內精選優惠產品。（DONKI Facebook圖片）

由10月15至19日每日首200位顧客於該店以單一收據消費滿800元，送限量版DON DON DONKI布袋1個（以香港時間00:00至23:59為一日，先到先得，送完即止）；10月15至18日入場人士可以得到Medicom x DON DON DONKI 口罩套一個；10月15至18日即場下載 DON DON DONKI App 並登記成為會員，即送禮品一份；免費派發DONKI限量版手撥扇。

分店地點：中環皇后大道中100號LG及地庫 (中環站D出口, 近中環半山扶手電梯)

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責任編輯：朱悅瀅