【逆市營商】思科4大策略　籲企業轉身迎新常態

▲ 思科大中華區副總裁暨香港及澳門總經理莊銓盛寄語，面對疫情必須發揮「香港人精神」，活用數碼工具與協作平台，快速轉身，迎接下一個「新常態」。（湯炳強攝）

本地新冠肺炎疫情非常反覆，確診數字有上升趨勢，企業未來或持續採取「在家工作」措施。面對疫情帶來的新常態，思科大中華區副總裁暨香港及澳門總經理莊銓盛表示，疫情出現後，人與人之間的距離好像愈來愈疏遠，只有靠協作平台及工具，才能打破界線互相溝通、工作。

莊指出，即使疫情過後，企業亦不會，亦難以回到疫情之前的模式。他相信，混合模式將會成為未來企業主要的工作模式。「預料未來工作會持續採用混合模式（hybrid model），即有同事在外，以及在家工作，相信新常態出現後，超過7成企業會持續提供彈性上班時間措施。」

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混合模式工作 必須顧及網安

除了協作工具，安全亦是關鍵一環。莊銓盛表示，從前企業只需要管理好在辦公室場所的電腦及網絡安全即可，但疫情下員工在家工作，使用的裝置以及網絡，難以統一控制，安全策略要如何部署，讓企業十分頭痛。

現時釣魚郵件氾濫，有調查顯示，目前全球企業每日接收的85%電郵，都是垃圾郵件，其次，81%數據洩漏案件都與員工帳號密碼被盜有關。

他強調，企業必須做到Zero trust安全策略，以多重認證方式，取代以往以密碼方式。

▲ 思科大中華區副總裁暨香港及澳門總經理莊銓盛指出，即使疫情過後，企業亦不會，亦難以回到疫情之前的模式。他相信，混合模式將會成為未來企業主要的工作模式。（湯炳強攝）

疫情下，不少企業都微調業務的發展方案，思科亦稍微改變策略。莊銓盛表示，今年公司主要有4大方向策略：一）軟件；二）安全；三）基礎設施；以及四）協作。

莊指出，在應用程式方面，現時企業使用不同軟件平台，要管理起來已經困難，更何況是提高應用程式的效率。「今年首要是幫助企業提高企業應用的效率，讓企業用戶實時了解應用的效能與狀況，以策劃未來改進的方向。」

其次是安全，希望將企業的整個工作環境，無論是辦公室，還是員工在家工作，當中的安全都能管理到。「希望能讓用戶即使不是使用思科的平台，亦有一個可視化的方式，一次過看到及管理。」

第三，技術建設。莊指出，公司會貫徹「Connect，Secure，Automate」的策略，在基礎建設仲加入安全防護，讓企業更彈性地利用Automation（自動化）功能。

▲ 受疫情影響，員工在家工作，思科就有自家協作平台Webex，並會持續增強平台上的功能，例如AI降噪功能。（受訪者提供圖片）

最後是協作。莊透露，思科早前通過收購BabbleLabs，會逐步增強協作平台Webex的AI降噪功能。「未來協作平台亦並非只是用於會議，更可以用於舉辦大型活動，培訓與教學等，因此思科亦會逐步增強平台的功能。」

新冠肺炎疫情下，今年企業面對轉型等挑戰，莊銓盛看法積極：「今次疫情下，見到香港人快速轉身，感覺很欣慰，因為這就是香港人精神！」他勉勵，疫情下企業經營困難，但仍有很多東西可以做，只要大家懂得變通。「大家要懂得『reimagine』，不要因為種種環境，侷限自己的營運模式及想法，其實很多事情可以簡單利用科技及其他配套做得到。」

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記者：李彥煒