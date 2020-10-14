  • 26°C
香港時間 : 20201014日 (三) 17:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【逆市營商】思科4大策略　籲企業轉身迎新常態

商業 16:45 2020/10/14

分享：

思科大中華區副總裁暨香港及澳門總經理莊銓盛寄語，面對疫情必須發揮「香港人精神」，活用數碼工具與協作平台，快速轉身，迎接下一個「新常態」。（湯炳強攝）

本地新冠肺炎疫情非常反覆，確診數字有上升趨勢，企業未來或持續採取「在家工作」措施。面對疫情帶來的新常態，思科大中華區副總裁暨香港及澳門總經理莊銓盛表示，疫情出現後，人與人之間的距離好像愈來愈疏遠，只有靠協作平台及工具，才能打破界線互相溝通、工作。

莊指出，即使疫情過後，企業亦不會，亦難以回到疫情之前的模式。他相信，混合模式將會成為未來企業主要的工作模式。「預料未來工作會持續採用混合模式（hybrid model），即有同事在外，以及在家工作，相信新常態出現後，超過7成企業會持續提供彈性上班時間措施。」

＞＞＞【舊iPhone降價】iPhone 12來了　iPhone 11、XR即減$800

＞＞＞【iPhone 12‧附完整機價表】iPhone 12系列最平5999　各大品牌5G手機價大比拼

混合模式工作　必須顧及網安

除了協作工具，安全亦是關鍵一環。莊銓盛表示，從前企業只需要管理好在辦公室場所的電腦及網絡安全即可，但疫情下員工在家工作，使用的裝置以及網絡，難以統一控制，安全策略要如何部署，讓企業十分頭痛。

現時釣魚郵件氾濫，有調查顯示，目前全球企業每日接收的85%電郵，都是垃圾郵件，其次，81%數據洩漏案件都與員工帳號密碼被盜有關。

他強調，企業必須做到Zero trust安全策略，以多重認證方式，取代以往以密碼方式。

思科大中華區副總裁暨香港及澳門總經理莊銓盛指出，即使疫情過後，企業亦不會，亦難以回到疫情之前的模式。他相信，混合模式將會成為未來企業主要的工作模式。（湯炳強攝）

疫情下，不少企業都微調業務的發展方案，思科亦稍微改變策略。莊銓盛表示，今年公司主要有4大方向策略：一）軟件；二）安全；三）基礎設施；以及四）協作

莊指出，在應用程式方面，現時企業使用不同軟件平台，要管理起來已經困難，更何況是提高應用程式的效率。「今年首要是幫助企業提高企業應用的效率，讓企業用戶實時了解應用的效能與狀況，以策劃未來改進的方向。」

其次是安全，希望將企業的整個工作環境，無論是辦公室，還是員工在家工作，當中的安全都能管理到。「希望能讓用戶即使不是使用思科的平台，亦有一個可視化的方式，一次過看到及管理。」

第三，技術建設。莊指出，公司會貫徹「Connect，Secure，Automate」的策略，在基礎建設仲加入安全防護，讓企業更彈性地利用Automation（自動化）功能。

受疫情影響，員工在家工作，思科就有自家協作平台Webex，並會持續增強平台上的功能，例如AI降噪功能。（受訪者提供圖片）

最後是協作。莊透露，思科早前通過收購BabbleLabs，會逐步增強協作平台Webex的AI降噪功能。「未來協作平台亦並非只是用於會議，更可以用於舉辦大型活動，培訓與教學等，因此思科亦會逐步增強平台的功能。」

新冠肺炎疫情下，今年企業面對轉型等挑戰，莊銓盛看法積極：「今次疫情下，見到香港人快速轉身，感覺很欣慰，因為這就是香港人精神！」他勉勵，疫情下企業經營困難，但仍有很多東西可以做，只要大家懂得變通。「大家要懂得『reimagine』，不要因為種種環境，侷限自己的營運模式及想法，其實很多事情可以簡單利用科技及其他配套做得到。」

＞＞＞【iPhone 12】蘋果發布4款iPhone 12定價5999元起　最快周五起預售　HomePod mini連接智能家居

記者：李彥煒

相關文章

【網絡保安】遙距辦公網絡挑戰大　思科SecureX方案出爐
2020/06/17
【網絡保安】遙距辦公網絡挑戰大　思科SecureX方案出爐
【電子競技】思科夥Riot Games提升網絡效能　支援電子競技發展
2020/08/20
【電子競技】思科夥Riot Games提升網絡效能　支援電子競技發展
【在家工作】思科收購BabbleLabs　AI增強Webex降噪效果
2020/08/27
【在家工作】思科收購BabbleLabs　AI增強Webex降噪效果
思科搶攻教育市場　推Webex Classrooms預覽版
2020/09/02
思科搶攻教育市場　推Webex Classrooms預覽版
數碼轉型 軟件 在家工作 收購 澳門 香港 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【驚安之殿堂】DONKI中環店明開幕　率先一覽限量優惠產品

下一篇文章

【慳錢有方】奇華推限時優惠　網店+門市全線8折
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【爭櫈仔】香港銀行家失優勢？　投行高層僅3成由港人擔任、6成內地人
【爭櫈仔】香港銀行家失優勢？　投行高層僅3成由港人擔任、6成內地人
【颱風優惠】8號風球有乜食？　一文看清餐廳外賣自取優惠（不停更新）
【颱風優惠】8號風球有乜食？　一文看清餐廳外賣自取優惠（不停更新）
【8號風球】打風想叫外賣？　3大外送平台暫停送餐
【8號風球】打風想叫外賣？　3大外送平台暫停送餐
【百佳抽獎】百佳抽獎今1時接受登記　參加者有咩要留意？（附抽獎連結及電話）
【百佳抽獎】百佳抽獎今1時接受登記　參加者有咩要留意？（附抽獎連結及電話）
【超市優惠】百佳「誠心賞你」大抽獎即將開始登記　隨機抽32萬名得奬者（附抽獎連結及電話）
【超市優惠】百佳「誠心賞你」大抽獎即將開始登記　隨機抽32萬名得奬者（附抽獎連結及電話）
【新餐肉】麥當勞推出「OmniPork Luncheon新餐肉」系列　炒蛋堡、早餐套餐選用獨家15mm厚切新餐肉
【新餐肉】麥當勞推出「OmniPork Luncheon新餐肉」系列　炒蛋堡、早餐套餐選用獨家15mm厚切新餐肉