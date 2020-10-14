【iPhone12】港人對5G手機需求疲弱　先達Lo哥：iPhone 12銷情不樂觀

▲ 手機店G-World Mobile負責人劉志剛（Lo哥）坦言，港人疫情後消費更趨理性，對新智能手機需求也相較疲弱，就算iPhone升級到5G都難以吸引消費者。

蘋果（Apple）首部5G系列手機iPhone 12隆重登場，分別帶來4款新手機包括：iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max及iPhone 12 Mini。不過，全新的iPhone 12進軍5G行列後，是否會有市有價？先達手機店店主坦言：「iPhone 12銷情不樂觀！」

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手機店G-World Mobile負責人劉志剛（Lo哥）接受本報訪問時提到，往時如iPhone 11推出時，都會有客人打電話到店鋪要求留貨。但是次iPhone 12登場後，查詢及預留手機的數目見新低，暫時一個預訂都未收到。因此目前預計，將不會大手入貨。

他又提及，iPhone 12的規格變化不大，最大亮點僅是支援5G網絡。惟目前5G應用對於香港消費者來說，並非相當有吸引力，「之前都有詢問過客人對5G的看法，他們普遍都認為香港5G月費計劃相較昂貴，加上自己用不著，對5G手機的需求也不會太高。」Lo哥補充，就算iPhone 12 Mini主打屏幕尺吋最小，但價錢依然並非如4月推出的iPhone SE便宜，若同樣喜歡細小機款的客戶，絕對寧願選擇iPhone SE。

多間外媒早前也曾引述多位投行分析師指，因受新冠肺炎疫情影響，預計iPhone 12系列會比過往的新商品難賣。Lo哥也直言，港人疫情後消費更趨理性，對新智能手機需求也相較疲弱，就算iPhone升級到5G都難以吸引消費者。

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記者：曾曉汶