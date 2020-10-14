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【定期存款】信銀國際推3.8厘活期優惠　最多做10萬賺盡955元息

即市財經 16:42 2020/10/14

分享：

信銀國際再推3.8厘活期存款優惠，最多可做10萬元。

虛擬銀行大推高息存款吸客，信銀國際亦再次推出3.8厘活期存款優惠，即日起至年底前新客戶透過手機應用程式「inMotion」開戶，並維持3個月每日平均結餘總值不少於10萬元，即可獲享3.8厘活期獎賞，全期利息高達955元。

新客即日起通過inMotion動感銀行開立綜合貨幣結單儲蓄戶口，即可享3個月3.8厘活期息優惠；若同時開立儲蓄戶口、「1戶通」戶口及虛擬信用卡，可再享簽帳及「1戶通」開戶回贈400元及100元，再額外賞433元現金獎賞。

據官網顯示，優惠適用於申請時未持有任何該行戶口或服務，或自登記inMotion動感銀行當日起計過去6星期內，未曾開立或維持或關閉任何戶口或服務的客戶。

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編輯：趙穎妍

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