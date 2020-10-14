  • 26°C
香港時間 : 20201014日 (三) 17:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港元存款優惠】信銀國際推3.8厘活期　限新客戶存入10萬元　3個月賺息955元

理財智慧 16:51 2020/10/14

分享：

虛擬銀行近期悉數登場，有虛擬銀行提供高息活期優惠，令活期存款成為銀行其中一個新戰場。傳統銀行的中信銀行(國際)今日公布再推年利率3.8厘活期優惠。

信銀國際表示，即日起至2020年12月31日再次推出3.8厘活期儲蓄年利率，新客戶需於推廣期內通過 inMotion動感銀行開立綜合貨幣結單儲蓄戶口，並維持3個月內每日平均結餘總值不少於10萬港元，可獲享活期獎賞，以3.8厘年利率之最高金額10萬港元計算，3個月存款期可獲得955港元。

該行客戶同步開立儲蓄戶口、「1戶通」戶口及虛擬信用卡，迎新獎賞最高可達1,888港元。

要獲得最高現金獎賞1,888港元，需開立儲蓄戶口、「1戶通」戶口及虛擬信用卡。

Donki中環店及Sukiya油麻地店10月15日開幕，即睇新店優惠詳情，請看【 下一頁

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：葉卓偉

銀行 港元 信銀國際 儲蓄

上一篇文章

【新冠疫苗】因潛在安全疑慮 美國藥廠禮來叫停第三階段臨床試驗

下一篇文章

【劈價成交】柏傲莊開價吸引勁搶客 黃埔花園高層近港鐵站筍盤低市價一成沽出 呎價僅1.4萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】同事對新界區私樓極有偏見 ：「一世都唔會住新界樓」
【樓市熱話】同事對新界區私樓極有偏見 ：「一世都唔會住新界樓」
【疫市後遺症】70、80後那些年成長必到之地 疫情重創零售 旺角開店多年品牌紛棄租
【疫市後遺症】70、80後那些年成長必到之地 疫情重創零售 旺角開店多年品牌紛棄租
【環球低息】經絡：建議全面取消按揭壓測 　好事定壞事？
【環球低息】經絡：建議全面取消按揭壓測 　好事定壞事？
【網民熱話】網民問幫長者維修公屋天花要幾錢 裝修師傅一句霸氣回覆 贏盡網友讚賞
【網民熱話】網民問幫長者維修公屋天花要幾錢 裝修師傅一句霸氣回覆 贏盡網友讚賞
【樓市熱話】兩夫妻月入8萬元　買柏傲莊三房單位是否明智？
【樓市熱話】兩夫妻月入8萬元　買柏傲莊三房單位是否明智？
【趁市旺上車】新盤柏傲莊爆旺 上車客怕未來樓價更貴 速以566萬購尚城兩房
【趁市旺上車】新盤柏傲莊爆旺 上車客怕未來樓價更貴 速以566萬購尚城兩房