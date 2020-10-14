【港元存款優惠】信銀國際推3.8厘活期　限新客戶存入10萬元　3個月賺息955元

虛擬銀行近期悉數登場，有虛擬銀行提供高息活期優惠，令活期存款成為銀行其中一個新戰場。傳統銀行的中信銀行(國際)今日公布再推年利率3.8厘活期優惠。

信銀國際表示，即日起至2020年12月31日再次推出3.8厘活期儲蓄年利率，新客戶需於推廣期內通過 inMotion動感銀行開立綜合貨幣結單儲蓄戶口，並維持3個月內每日平均結餘總值不少於10萬港元，可獲享活期獎賞，以3.8厘年利率之最高金額10萬港元計算，3個月存款期可獲得955港元。

該行客戶同步開立儲蓄戶口、「1戶通」戶口及虛擬信用卡，迎新獎賞最高可達1,888港元。

▲ 要獲得最高現金獎賞1,888港元，需開立儲蓄戶口、「1戶通」戶口及虛擬信用卡。

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責任編輯：葉卓偉