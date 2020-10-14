新加坡放寬港旅客入境要求　家居檢疫縮短一半至7天

新加坡衞生部指，由於香港疫情有改善，新加坡已將香港列為低風險地區。周四（15日）起，香港旅客入境後的強制檢疫期將由14天縮短至7天，旅客毋須入住指定隔離設施，可在住所隔離。新加坡早前已將內地、澳門、台灣及馬來西亞（沙巴除外）列入低風險國家或地區。

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新加坡周初因應各地疫情發展，調整對外國旅客的入境要求。由於過去數周馬來西亞沙巴的確診個案上升，新加坡政府要求過去2周曾赴沙巴的遊客，入境後須在指定設施隔離14日。另外過去2周曾到印尼或菲律賓的非新加坡公民或永久居民，入境時或經新加坡轉機時，須出示72小時內發出的新型冠狀病毒陰性結果證明，入境後亦要在指定設施隔離14日。

由於疫情重擊旅遊市道及經濟，新加坡趁疫情降溫部署推出放寬措施，加快經濟復甦步伐。早於9月初，新加坡便已容許來自新西蘭和汶萊的旅客入境後無需居家檢疫，旅客僅須在入境時接受病毒測試。除了計劃放寬和本港之間的旅遊安排，外電日前亦報道，新加坡及多個亞洲國家正和澳洲商議開放出入境，局部重啟旅遊。

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