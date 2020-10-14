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【航空業寒冬】商務旅遊有憂慮　短期內難恢復

商業 18:30 2020/10/14

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市場預計，商務旅遊仍需更長時間才可恢復至正常水平，企業CEO指願意參與現時本地的面對面活動，但對於環球商務旅遊的安心程度仍有所憂慮。（資料圖片）

新冠肺炎疫情對不同企業帶來的影響各有不同，不過隨着中國內地、香港及台灣的疫情逐步放緩，青年主席組織（YPO）近日發表的調查報告稱，在面對疫境時，對商業前景持負面看法的受訪CEO佔比，實際上較4、5月份的調查有所減少。

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調查發現，若按行業劃分，數據就會走向兩極化的情況。受各地政府強制推行入境管制和社交距離措施影響，旅遊餐飲及航空業首當其衝，面臨重大挑戰。7成來自相關行業的受訪者認為前景悲觀，為所有行業最高。

新經濟崛起　醫療交通看俏

相對地，疫情期間所衍生的居家消費、遠距工作模式等新商機，將激發企業重新思考數碼轉型的價值與迫切。隨着消費行為轉變及新經濟模式的崛起，醫療保健和交通運輸成為企業CEO眼中前景最樂觀的行業，比重分別超過及高達50%。

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此外，市場預計商務旅遊仍然需要更長時間才可恢復至正常水平，47%企業CEO稱，他們願意參與現時本地的面對面現場活動，但對於環球商務旅遊的「安心程度」則有所憂慮，其中12%的受訪者表示已經準備就緒，而27%的受訪者則表示不確定何時才會做好心理準備。

記者：施雯雯

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