【劈價成交】柏傲莊開價吸引勁搶客 黃埔花園高層近港鐵站筍盤低市價一成沽出 呎價僅1.4萬元

大圍站新盤柏傲莊首批單位上周開價，一房單位折實入場費628.9萬元起，開價有驚喜，令該盤成全城焦點，二手交投量明顯回軟。最近一名看淡後市的黃埔花園業主為求盡快沽貨，將單位叫價大劈170萬元，即吸引買家承接。

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中原地產周德龍表示，中原最新促成屋苑3期2座高層A室成交，單位實用面積755平方呎，三房套房間隔，另設儲物房，望內園景。業主於2019年11月時以1,300萬元放盤，再於今年9月時將叫價下調至1,250萬元，最後獲一名換樓客議價，最後單位以1,080萬元沽出，累減220萬元或17%，折合實用呎價14,305元，較市價低出約10%。

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周德龍指，原業主於2012年3月以645萬元買入單位，持貨8年，是次沽貨帳面獲利435萬元，單位升值67%。他指出，上述單位原業主本身看淡後市，又見到大圍站新盤開價貼近二手，為求沽貨，惟有將單位以低於市價10%沽出。周德龍說，上述單位位於屋苑3期，雖然較遠離黃埔花園市中心的黃埔號，但該座距離港鐵黃埔站出口也只是數分鐘步程，而且單位位於高層，故上述成交價屬筍價成交。

黃埔花園本月至今暫錄10宗成交，平均實用呎價16,301元，成文量較上月同期跌10%，成交呎價跟上月相若。

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記者：陳詠妍